Dikkat! Süreyi kaçırmayın: İşçinin yaptığı fazla mesaiye onay şart

İş hayatında kıdemden sonra en çok tartışılan konuların başında 'fazla mesai' geliyor. Yargıtay'ın ödemelerde 270 saat sınırını kaldırdığı fazla mesai ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

İşveren işçinin onayını almalı mı?

Fazla çalışma için işçinin onayı alınmalı. Bir defaya mahsus fazla çalışma onayının alınması yeterli. Olağanüstü durumlarda ise bu onay aranmaz. İşçi verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı bildirerek geri alabilir.

Haftalık çalışma süresinde sınır var mı?

Çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit bölünebilir. Haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtılabilir.

Fazla mesai normal çalışma ücreti ile aynı tutarda mı ödenir?

Çalışılan her bir saat için verilen ücret, normal çalışma brüt ücretinin saat başına düşen miktarı yüzde 50 yükseltilerek ödenir.

Fazla çalışmanın yerine serbest zaman kullanılabilir mi?

İşçi fazla çalıştığı her saate karşılık 1.5 saati serbest zaman olarak kullanabilir. Bunun için yazılı başvuru zorunluluğu bulunuyor.

İspat sorumluluğu kime ait?

Fazla mesai yaptığını öne süren çalışan bunu ispatlamakla yükümlü. Yargıtay kararlarına göre; işçi imzasını taşıyan bordro, giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri kayıtları delil olarak kabul ediliyor. Fazla çalışma yazılı belgelenemediğinde tanık gösterilmesi gerekiyor.

10 yıl önce ayrıldığım işyerinden yargı yoluyla fazla çalışma ücretini talep edebilir miyim?

Fazla çalışma alacakları için 5 yıllık zaman aşımı uygulanıyor. 5 yıllık süre dava açıldığı tarihten önceki dönemi kapsıyor.

HAZAL ATEŞ.