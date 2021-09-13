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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 13:40
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    • 13.09.2021 13:40
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    13 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu! Borsa İstanbul BIST en fazla değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri?

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları açıklandı. 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 13 Eylül Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    AA
    13 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Koza Madencilik 16,32 15,55 4,95
    Alarko Holding 8,98 8,60 4,42
    İpek Doğal Enerji 12,71 12,25 3,76
    Konya Çimento 933,00 910,00 2,53
    Doğuş Otomotiv 31,48 30,80 2,21
    Koza Altın 102,90 100,70 2,18
    Torunlar GMYO 3,95 3,87 2,07
    Eczacıbaşı İlaç 6,40 6,28 1,91
    Alarko GMYO 20,98 20,62 1,75
    Yapı ve Kredi Bankası 2,52 2,48 1,61
    Kordsa Teknik Tekstil 25,06 24,68 1,54
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,69 6,59 1,52
    Çimsa 27,26 26,90 1,34
    Verusa Holding 50,00 49,34 1,34
    Gözde Girişim 6,15 6,07 1,32
    Doğan Holding 2,60 2,57 1,17
    Ereğli Demir Çelik 18,13 17,93 1,12
    Tüpraş 103,90 102,80 1,07
    Hedef Girişim 2,89 2,86 1,05
    Petkim 6,13 6,07 0,99

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Fenerbahçe Futbol 33,32 34,42 -3,20
    Aksa 19,13 19,52 -2,00
    Borusan Yatırım Pazarlama 432,90 440,90 -1,81
    Emlak Konut GMYO 1,84 1,86 -1,08
    İhlas Gayrimenkul 0,94 0,95 -1,05
    Garanti Bankası 9,42 9,49 -0,74
    Bim Mağazalar 68,35 68,80 -0,65
    Erbosan 127,80 128,50 -0,54
    RTA Laboratuvarları 23,84 23,96 -0,50
    Ford Otosan 170,50 171,20 -0,41
    Selçuk Ecza Deposu 9,07 9,10 -0,33
    Galatasaray Sportif 3,51 3,52 -0,28
    Aksa Enerji 14,90 14,94 -0,27
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,44 14,47 -0,21
    Ülker Bisküvi 19,42 19,46 -0,21
    Logo Yazılım 41,84 41,92 -0,19
    Migros Ticaret 33,44 33,50 -0,18
    Şok Marketler Ticaret 12,27 12,29 -0,16
    Coca Cola İçecek 89,20 89,30 -0,11
    Enka İnşaat 10,46 10,47 -0,10

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    Haberler Ekonomi 13 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu! Borsa İstanbul BIST en fazla değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri?
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