13 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu! Borsa İstanbul BIST en fazla değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|16,32
|15,55
|4,95
|Alarko Holding
|8,98
|8,60
|4,42
|İpek Doğal Enerji
|12,71
|12,25
|3,76
|Konya Çimento
|933,00
|910,00
|2,53
|Doğuş Otomotiv
|31,48
|30,80
|2,21
|Koza Altın
|102,90
|100,70
|2,18
|Torunlar GMYO
|3,95
|3,87
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|6,28
|1,91
|Alarko GMYO
|20,98
|20,62
|1,75
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,52
|2,48
|1,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,06
|24,68
|1,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,69
|6,59
|1,52
|Çimsa
|27,26
|26,90
|1,34
|Verusa Holding
|50,00
|49,34
|1,34
|Gözde Girişim
|6,15
|6,07
|1,32
|Doğan Holding
|2,60
|2,57
|1,17
|Ereğli Demir Çelik
|18,13
|17,93
|1,12
|Tüpraş
|103,90
|102,80
|1,07
|Hedef Girişim
|2,89
|2,86
|1,05
|Petkim
|6,13
|6,07
|0,99
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,32
|34,42
|-3,20
|Aksa
|19,13
|19,52
|-2,00
|Borusan Yatırım Pazarlama
|432,90
|440,90
|-1,81
|Emlak Konut GMYO
|1,84
|1,86
|-1,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,95
|-1,05
|Garanti Bankası
|9,42
|9,49
|-0,74
|Bim Mağazalar
|68,35
|68,80
|-0,65
|Erbosan
|127,80
|128,50
|-0,54
|RTA Laboratuvarları
|23,84
|23,96
|-0,50
|Ford Otosan
|170,50
|171,20
|-0,41
|Selçuk Ecza Deposu
|9,07
|9,10
|-0,33
|Galatasaray Sportif
|3,51
|3,52
|-0,28
|Aksa Enerji
|14,90
|14,94
|-0,27
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,44
|14,47
|-0,21
|Ülker Bisküvi
|19,42
|19,46
|-0,21
|Logo Yazılım
|41,84
|41,92
|-0,19
|Migros Ticaret
|33,44
|33,50
|-0,18
|Şok Marketler Ticaret
|12,27
|12,29
|-0,16
|Coca Cola İçecek
|89,20
|89,30
|-0,11
|Enka İnşaat
|10,46
|10,47
|-0,10