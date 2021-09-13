13 Eylül borsada değer kazanan hisseler belli oldu! Borsa İstanbul BIST en fazla değer kazanan ve kaybeden hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 16,32 15,55 4,95 Alarko Holding 8,98 8,60 4,42 İpek Doğal Enerji 12,71 12,25 3,76 Konya Çimento 933,00 910,00 2,53 Doğuş Otomotiv 31,48 30,80 2,21 Koza Altın 102,90 100,70 2,18 Torunlar GMYO 3,95 3,87 2,07 Eczacıbaşı İlaç 6,40 6,28 1,91 Alarko GMYO 20,98 20,62 1,75 Yapı ve Kredi Bankası 2,52 2,48 1,61 Kordsa Teknik Tekstil 25,06 24,68 1,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,69 6,59 1,52 Çimsa 27,26 26,90 1,34 Verusa Holding 50,00 49,34 1,34 Gözde Girişim 6,15 6,07 1,32 Doğan Holding 2,60 2,57 1,17 Ereğli Demir Çelik 18,13 17,93 1,12 Tüpraş 103,90 102,80 1,07 Hedef Girişim 2,89 2,86 1,05 Petkim 6,13 6,07 0,99

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: