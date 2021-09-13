10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Son dakika banka mevduat faiz oranları havalandı! İşte kazanç tablosu

Merkez Bankası doğrultusundan atılan maddi sıkılılaşma adımları en çok bankada parası olanlara yaradı. Bankada parası olanlar amacıyla bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yurttaşların en çok arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Mevduat, rastgele bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonucunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların şahıslardan faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. 10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte kazanç tablosu...
10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?