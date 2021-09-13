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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 08:53
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    • 13.09.2021 08:53
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    13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

    Ayın ortalarında evde bakım maaşı yatan illerin listesi vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, 13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

    13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Evde bakım maaşının yatırıldığı iller sabahın ilk saatleriyle birlikte merakla araştırılıyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belirli tarihleri arasında hesaplara yatırılan evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 lira oldu. Peki, 13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Evde bakım maaşının Eylül ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    İşte merak edilen detaylar;

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

            EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

            1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

            2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

            3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

            Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi 13 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?
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