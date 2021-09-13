Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.09.2021 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2021 08:59
    ABONE OL

    13 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!

    13 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Geçen hafta 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Cuma günü ise ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dolar/TL haftayı primli tamamladı. Yatırımcılar haftanın ilk işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 13 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    13 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    13 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor.Cuma günü yaklaşık yüzde 0,49 değer kazanan dolar haftayı 8,42 TL'den kapatmıştı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 13 Eylül Pazartesi döviz kurlarında son durum!

    11 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4712

    Dolar satış: 8,4789

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9957

    Euro Satış: 10,0089

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,7111

        Pound satış: 11,7316

        DOLAR VE EURO HAFTAYI PRİMLİ KAPATTI

        ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından dolar kurunda yükselişler hız kazandı ve dolar/TL cuma günü yüzde 0.46 oranında yükselişle haftayı 8.4695 lira seviyesinden tamamladı.

        Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 1.9 oranında değer kazandı. Dolar/TL'de haftalık bazda en düşük 8.26 lira, en yüksek ise 8.52 lira seviyeleri görüldü. Euro ise haftayı yüzde 1.4 oranında değer kazancıyla 10.0066 lira seviyesinden tamamladı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kemal Kılıçdaroğlu hep kandırılıyor
        Haberler Ekonomi 13 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!
            SON DAKİKA