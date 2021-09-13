13 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!

13 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor.Cuma günü yaklaşık yüzde 0,49 değer kazanan dolar haftayı 8,42 TL'den kapatmıştı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 13 Eylül Pazartesi döviz kurlarında son durum!