Kiralar bir yılda yüzde 55 arttı! Hangi ilde kiralar ne kadar oldu?

PANDEMİ GÖÇÜ ANTALYA'DA FİYATLARI KATLADI

Endeksa, pandemi öncesine göre kira artışını da ortaya koyabilmek için son üç yıllık verileri araştırdı. Buna göre 2018 Ağustos-2021 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde kiraların ikiye katlanarak yüzde 106 arttığı görüldü. Üç yıl içinde en fazla kira artışının yaşandığı il sıralamasında yine Nevşehir liderliği elden bırakmadı. İlde kiralar son üç yılda yüzde 303 artarak 590 liradan 2.300 liraya yükseldi. Nevşehir'i yüzde 226'lık artışla Antalya takip etti. Antalya'da üç yıl önce 870 TL olan kiralar 2.800 lirayı aştı. Bu artışta pandemiyle birlikte sahil bölgelerine artan yoğun ilgi etkili oldu. Antalya'yı yüzde 210'luk artışla Batman takip etti. İlde kiralar üç yılda 620 TL'den bin 920 liraya yükseldi. Batman'ı yüzde 199'luk artışla Muş, yüzde 198'lik artışla Kahramanmaraş takip etti.