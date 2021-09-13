Kiralar bir yılda yüzde 55 arttı! Hangi ilde kiralar ne kadar oldu?

Azalan yeni konut arzına karşılık artan talep, salgın nedeniyle ertelenen evliliklerin tekrar başlaması, yüz yüze eğitim, kentsel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları katlandı.
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un Türkiye'nin 81 ilinde yaptığı araştırma, kira artışlarındaki çarpıcı verileri ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye genelinde Ağustos 2020-Ağustos 2021 arasında kiralar yüzde 55 arttı.
Araştırmaya göre en fazla kira artışının gerçekleştiği ilk üç il Nevşehir, Muş ve Batman oldu. Üç ilde kiralar son bir yılda yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. İstanbul genelinde kiralar yüzde 80'in üzerinde arttı. Yine araştırma üniversite illeri olan Bursa, Konya, Erzurum ve Samsun'da kiraların bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttığını gösterdi. Türkiye'de kira artışının yaşanmadığı iki il Hakkari ve Tunceli olarak dikkat çekiyor.