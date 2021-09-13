Tezol halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Tezol kaç lot verecek? Europap Tezol borsa kodu nedir?

Tezol halka arz başvuruları 8-10 Eylül tarihleri arasında alınırken borsada ne zaman işlem göreceği konusunda araştırmalar arttı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye hazırlanıyor. Peki, Tezol halka arz borsa ne zaman işlem görecek? Tezol kaç lot verecek? Europap Tezol borsa kodu nedir? İşte merak edilenler
TEZOL HALKA ARZ BORSA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Europap Tezol Kağıt'ın borsada ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. Açıklama geldiği an haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte şirketin halka arzına dair merak edilen tüm bilgiler;
TEZOL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Europap Tezol Kağıt, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından 8-9-10 Eylül tarihlerinde pay başına 13,87 TL fiyatla talep topladı.
Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında en fazla pay 1.000 adete kadar başvuran yatırımcılara tahsis edildi.
Türkiye temizlik kağıdı sektörünün önde gelen şirketlerinden Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından 8-9-10 Eylül tarihlerinde pay başına 13,87 TL fiyatla talep toplayacak olan Europap Tezol Kağıt, halka arzında hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Yatırımcılar, Bireysel Yatırımcı Grubu'na 1.000 adet ve altında, Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grubu'na ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yaparak dahil olabilecek. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacak. Halka arzın yüzde 60'ının ayrıldığı Bireysel Yatırımcılar, talebin karşılanma oranı açısından avantajlı olacak.
Bugüne kadar her yıl düzenli kar payı dağıtan şirket, belirlediği temettü politikasıyla halka arzdan sonra da karını yatırımcılarla paylaşmaya devam etmeyi hedefliyor.
Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk bin firma arasında yer alan ve sadece saf selülozdan değil, aynı zamanda geri dönüşümlü kağıttan da üretim yapabilen az sayıdaki şirketten biri olan Europap Tezol Kağıt'ın halka arzına, Deniz Yatırım liderliğinde 33 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılık edecek. Şirketin 100 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 20'si satışa sunulurken, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak. Europap Tezol Kağıt, halka arzın tamamlanmasının ardından "TEZOL" işlem koduyla işlem görecek. Güçlü finansal yapıya sahip, yeni yatırımları için harcadığı 46 milyon TL'ye karşın 25 milyon TL nakit fazlası bulunan Europap Tezol Kağıt'ın halka arzdaki öncelikli amaçları, halka açık şirket statüsüyle uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve mevcut kurumsallaşma sürecinin daha da kuvvetlendirilmesi olarak öne çıkıyor.