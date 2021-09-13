Tezol halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Tezol kaç lot verecek? Europap Tezol borsa kodu nedir?

HALKA ARZ HİSSE DAĞITIM STRATEJİSİYLE FARK YARATIYOR

Europap Tezol Kağıt'ın halka arzında, mükerrer tarama, oransal dağıtım ve tahsisat grupları ile farklı bir strateji geliştirildi. Hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuru yapan yatırımcıları gözetecek şekilde dağıtım yapılacak.

Halka arzda aslan payı yüzde 90 ile yerli bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi kurumsal yatırımlara tahsis edilecek. Bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların dağılımı ise yüzde 60 bireysel yatırımcılar ve yüzde 30 yüksek hacimli başvuru yapacak bireysel yatırımcılar olarak belirlendi. 1.000 adet ve altında talebi olanlar 'Bireysel Yatırımcı', 1.001 adet ve üzerinde talebi olanlar 'Yüksek Başvurulu Yatırımcı' olarak başvuracaklar.

Buna göre halka arzda en fazla pay, azami 1.000 adet başvuruda bulunacak yatırımcılara ayrıldı. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı Grupları yine kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar. Her bir yatırımcının tek bir başvuru hakkı olacak. Mükerrerlik (birden fazla talep) olması halinde dağıtımda yatırımcının yalnızca en yüksek talebi dikkate alınacak.

Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte de konsorsiyum lideri Deniz Yatırım, 10 iş günü süreyle halka arz büyüklüğünün yüzde 40'ı kadar bir fon ile güçlü bir fiyat destekleme mekanizması olan "Günlük Alım Emri" uygulamasını gerçekleştirecek. Bu kapsamda ek satışın tamamının kullanılması halinde toplam 133 milyon TL kaynak kullanımda olacak.