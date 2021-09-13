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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 12:04
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    • 13.09.2021 12:04
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    5-10 ve 15 günlük rapor parası ne kadar 2021? Rapor parası ne kadar, nasıl alınır, şartlar neler? Sorgulama işlemi…

    Gündemde vatandaşlar yoğun şekilde 5-10 ve 15 günlük rapor parası ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. İş kazası, hastalık ve doğum zamanlarında alınan raporun parası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara ödeniyor. Peki Rapor parası ne kadar, nasıl alınır, şartlar neler? 2021 yılında hesaplama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılıyor? Rapor parası için nereden ve nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    5-10 ve 15 günlük rapor parası ne kadar 2021?

    5-10 ve 15 günlük rapor parası ne kadar 2021? Rapor parası ne kadar, nasıl alınır, şartlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. SGK tarafından hesaplara yatırılan rapor parası, PTT üzerinden alınabiliyor, yararlanabilmek için başvuru şartlarını taşımak önem aşıyor. Konuya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

    Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.



    Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

    RAPOR PARASI NEDİR, ŞARTLARI NELER?

    Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

    İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

        5 GÜNLÜK RAPOR PARASI

        2021 yılı 5 günlük rapor parası Hastalık durumunda 3 günlük ödeme yapılır. 3 günlük ayakta tedavi için 238,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi için 178,88 TL ödeme yapılır. İş kazalarında ise 5 günlük ödeme yapılır. Ayakta tedavi için 397,50 TL ödenir iken yatarak tedavi için 298,15 TL ödeme yapılmaktadır.

        10 GÜNLÜK RAPOR PARASI

        İş görülmezlik 1-2 gün için ödeme yapılmadığını bilmekteyiz. 10 günlük rapor parası 8 günlük olarak ödenmektedir. Primi asgari ücretten alınan birisine yatarak tedavisi için 10 gün hesaplamasına göre 477,04 TL ödeme yapılmaktadır. Ayakta tedavi için 636,00 TL ödeme yapılır.

        15 GÜNLÜK RAPOR PARASI

        Ayakta tedavi için toplam 15 günlük rapor parası 1033,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi ise 477,04 TL ödenir. İş kazasında ayakta tedavi için 1192,05 TL ödenirken yatarak tedavi için 775,19 TL ödeme yapılır.
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        Haberler Ekonomi 5-10 ve 15 günlük rapor parası ne kadar 2021? Rapor parası ne kadar, nasıl alınır, şartlar neler? Sorgulama işlemi…
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