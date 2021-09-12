Yoksulluk belgesi nasıl ve nereden alınır? Yoksulluk belgesi nedir, kimlere verilir? İşte şartlar…

Yoksulluk belgesi nasıl ve nereden alınır? Yoksulluk belgesi nedir, kimlere verilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devletten gıda, eğitim, ödemeler gibi pek çok konuda yardım almak isteyenler bu resmi, yazılı belgeye ihtiyaç duyuyor ve gerekli kurumlara ibraz etmek istiyor. Fakirlik belgesi olarak da adlandırılan yoksulluk belgesi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
YOKSULLUK BELGESİ NEDİR?
Yoksulluk belgesi, maddi zorluk içerisinde olan, işi olmayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan fakir, yoksul kişilerin başvurabileceği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından maddi yardım almalarını sağlayacak olan belgedir. Devletten maddiya da gıda, kırtasiye gibi yardımlar alabilmek için Fakirlik Belgesine ihtiyaç vardır.
YOKSULLUK BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLAR NELER?
Yoksulluk belgesinin alınabilmesi için ikamet edilen mahallenin muhtarlığına gidilmelidir. Kişinin yoksul olduğu ve maddi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edildikten sonra da bu belge verilmektedir. Fakat, yoksulluk belgesinin alınabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Fakirlik belgesi alım noktaları muhtarlıklar ve e- devlet sistemidir. Muhtarlık, zaten başvuru sırasında kişilere bu formu vermekte ve doldurmalarını istemektedir. Ancak formun çıktısının daha önce e- devlet sisteminden alınması, kişilere zaman kazandıracaktır.