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    • Ekonomi
    • 12.09.2021 11:49
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    • 12.09.2021 11:49
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    Yoksulluk belgesi nasıl ve nereden alınır? Yoksulluk belgesi nedir, kimlere verilir? İşte şartlar…

    Gün içerisinde sıkça araştırılanlar arasında Yoksulluk belgesi nasıl ve nereden alınır? Sorusu yer alıyor. Ülkemizde ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşlara çeşitli imkanlar tanınmaya devame diyor. Pek çok yardım desteğinden faydalanabilmek için fakir olunduğunun belgelenmesi bu noktada önemli detaylardan biri. Peki bir diğer adıyla fakirlik belgesi olan yoksulluk belgesi nedir, kimlere verilir? İşte yoksulluk belgesi alabilmek için şartlar…

    takvim.com.tr
    Yoksulluk belgesi nasıl ve nereden alınır?

    Yoksulluk belgesi nasıl ve nereden alınır? Yoksulluk belgesi nedir, kimlere verilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Devletten gıda, eğitim, ödemeler gibi pek çok konuda yardım almak isteyenler bu resmi, yazılı belgeye ihtiyaç duyuyor ve gerekli kurumlara ibraz etmek istiyor. Fakirlik belgesi olarak da adlandırılan yoksulluk belgesi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    YOKSULLUK BELGESİ NEDİR?

    Yoksulluk belgesi, maddi zorluk içerisinde olan, işi olmayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan fakir, yoksul kişilerin başvurabileceği, kamu kurum ve kuruluşları tarafından maddi yardım almalarını sağlayacak olan belgedir. Devletten maddiya da gıda, kırtasiye gibi yardımlar alabilmek için Fakirlik Belgesine ihtiyaç vardır.

    YOKSULLUK BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLAR NELER?

    Yoksulluk belgesinin alınabilmesi için ikamet edilen mahallenin muhtarlığına gidilmelidir. Kişinin yoksul olduğu ve maddi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edildikten sonra da bu belge verilmektedir. Fakat, yoksulluk belgesinin alınabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Fakirlik belgesi alım noktaları muhtarlıklar ve e- devlet sistemidir. Muhtarlık, zaten başvuru sırasında kişilere bu formu vermekte ve doldurmalarını istemektedir. Ancak formun çıktısının daha önce e- devlet sisteminden alınması, kişilere zaman kazandıracaktır.

        YOKSULLUK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELER?

        Maddi durumu kötü olan, hiçbir sigortalı kurumda çalışmayan, sigortası olmayan, üzerine kayıtlı gayrimenkul olmayan,kısacası geçim zorluğu yaşayan bireyler Yoksulluk belgesine başvurabilir. Bu vatandaşların yoksullukları, devletin yetkilendirdiği kişiler tarafından tespit edilir ve onaylanmasının ardından kişiye Fakirlik Belgesi verilir. Bu belge resmi bir belgedir.

        -18 yaşını kesinlikle doldurmuş olması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş olmasının şartı ise T.C. Yasaları'nda 18 yaş altındaki her bireyin çocuk sayılmasıdır. Çocukların da anne ve babanın bakımı altında yani varisi bakımı altında olmasıdır.
        -Herhangi bir sosyal güvenceniz olmaması gerekmektedir.
        -Üstünüz de herhangi bir konut tapusu olmaması lazım. Bu konut benim değil başkası üzerime verdi. Bu sözler geçersizdir.
        -Gelir düzeyinizin fakirlik sınırının altında bulunması gerekmektedir.
        -Belge almak istediğiniz muhtarın, muhtarlık yaptığı bölgenin sınırları içinde olmanız gerekmektedir.
        -Başka bir aile ferdinizin bu maaştan faydalanıyor olmaması gerekmektedir.
        -Üzerinize herhangi bir mal varlığı veya araç bulunmaması da bu maddelerden biridir. Benim üzerimde ki araç eski bozuk gibi itirazlarda kabul görmemektedir.
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        Haberler Ekonomi Yoksulluk belgesi nasıl ve nereden alınır? Yoksulluk belgesi nedir, kimlere verilir? İşte şartlar…
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