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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 08:50
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    • 13.09.2021 08:50
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    Faizsiz para veriliyor! Peş peşe açıklama geldi! Ödeme süresi ise... Kredi kartı kullanan milyonlara son dakika müjdesi!

    Peş peşe açıklama geldi! Faizsiz para veriliyor! Ödeme zamanı ise... Kredi kartı tüketimi her geride bıraktığımız gün daha da yaygınlaşıyor. Bankalar kart kullanan alıcı ağını genişletmek isterken vatandaşlar da gereksinimlerini karşılama noktasında kredi kartlarından destek alıyor. Çoğu kişinin aniden çok kredi kartı bulunuyor. Bir hayli kişi aylık ödeme meblağının en az ödeme bölümünü ödüyor. Bu da aşırıdan faiz ödenmesine niçin oluyor. Kredi kartları doğru kullanılırsa ekonomik güçlükler yaşandığında kurtarıcı olabiliyor. Kredi kartı ile yapmış olduğunuz alışverişleri ekstre son ödeme tarihine kadar faizsiz olarak nakit sağlamış olursunuz.

    takvim.com.tr
    Peş peşe açıklama geldi! Faizsiz para veriliyor! Ödeme süresi ise...

    Ardı ardına detaylar geldi. Faizsiz para veriliyor! Kredi kartı kullanan herkes amacıyla geçerli. Faizsiz kredi olanağı sağlanıyor. 40 gün süresince geçerli. Bankaların kredi kartlarını kullanan müşterilerin pek fazlası haberdar değil. Kredi kartını doğru ve etkin bir şekilde kullanarak faizden etkilenmeden nakit para kullanılabiliyor. Kredi kartları genellikle ya acil gereksinim döneminde ya da banka doğrultusundan özendirici hamleler ardından ediniliyor. Kart müracaatı yapılırken de ayrıntılara ilgi edilmiyor. Bu hal kimi vakit kredi kartında kazançlı olunan halların da gözden kaçmasına sebep oluyor.

    40 GÜN FAİZSİZ PARA KULLANIMI

    Kredi kartları genellikle ya acil gereksinim döneminde ya da banka doğrultusundan özendirici hamleler ardından ediniliyor. Kart müracaatı yapılırken de ayrıntılara ilgi edilmiyor. Bu hal kimi vakit kredi kartında kazançlı olunan halların da gözden kaçmasına sebep oluyor.
    Kredi kartları ile alakalı az tanınan mühim bir ayrıntı ise 40 gün süresince faiz ödemeden para çekme olanağının bulunması. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) doğrultusundan oluşturulan açıklamada, "Kredi kartları, prosedür tarihinden sonra borcun ödenmesi amacıyla 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denilmektedir.

    Kredi kartı kullanan çoğu vatandaş taksit olanağından yararlanmak amacıyla kart sahibi oluyor. Nakit olarak tek seferde ciddiye gerçekleştirmektansa eşit taksitler halunda ufak ödemeler gerçekleştirmek vatandaşlar amacıyla daha avantajlı oluyor. Ödül ve harcadıkça kazandıran kampanyalar da doğru değerlendirilirse kazanç elde edilmesini sağlıyor. Bunların dışında otomatik ödeme talimatı verilmesi, çevrimiçi alış veriş olanağı sağlaması da kredi kartının avatanjları arasında sayılabilir.

        KREDİ KARTI KULLANIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

        Kredi kartı kullanan milyonlarca bireyin yaptığı hata; asgari ödeme tutarının ödenmesinin yeterli olduğunun düşünülmesi. Sadece asgari tutar ödenerek faturanın kalan alanı bir ileri aya bırakılıyor. Sonraki ayda aynı şekilde asgari ödeme tutarı ödenirse nerdeyse yalnızca faiz ödemesi yapılmış oluyor.

        KREDİ KARTI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Kredi kartlarının en büyük dezavantajı; nakit para harcanmadığı amacıyla harcamaların daha basit bir şekilde yapılması. Taksitli harcamaların daha ödenebilir görünmesi sebebi ile alış verişlerin şuursuz yapılması.

        Kredi kartı kullanırken ileriki ayki taksitli ödeme tutarları ciddiye alınarak harcama yapılması, olasıysa aylık ödenecek tutarın bütününün ödenmesi, kampanyalar sebebi ile gerekmeyen harcamaların yapılmaması ile kredi kartları yararlı bir şekilde kullanılabilir.

        KREDİ KARTI NEDİR?

        Kredi kartı bankaların müşterilerine belirli bir limit dahilinde verdikleri nakit çekim ve alış veriş prosedürlerinde kullanabildiği bir ödeme aracı yani bir kredidir. Kredi kartı ile yapmış olduğunuz alış verişleri ekstre son ödeme tarihine kadar faizsiz olarak nakit sağlamış olursunuz. Kredi kartınıza ödemeleri derli toplu olarak yapmazsanız kredi notunuz düşer ve faiz işler. Kredi kartınıza kanunen en çok 9(dokuz) taksit yaptırabilirsiniz. Akaryakıt, Telekomünikasyon ve besin harcamalarınıza taksit yaptıramazsınız.
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        Haberler Ekonomi Faizsiz para veriliyor! Peş peşe açıklama geldi! Ödeme süresi ise... Kredi kartı kullanan milyonlara son dakika müjdesi!
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