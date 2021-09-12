Faizsiz para veriliyor! Peş peşe açıklama geldi! Ödeme süresi ise... Kredi kartı kullanan milyonlara son dakika müjdesi!

Ardı ardına detaylar geldi. Faizsiz para veriliyor! Kredi kartı kullanan herkes amacıyla geçerli. Faizsiz kredi olanağı sağlanıyor. 40 gün süresince geçerli. Bankaların kredi kartlarını kullanan müşterilerin pek fazlası haberdar değil. Kredi kartını doğru ve etkin bir şekilde kullanarak faizden etkilenmeden nakit para kullanılabiliyor. Kredi kartları genellikle ya acil gereksinim döneminde ya da banka doğrultusundan özendirici hamleler ardından ediniliyor. Kart müracaatı yapılırken de ayrıntılara ilgi edilmiyor. Bu hal kimi vakit kredi kartında kazançlı olunan halların da gözden kaçmasına sebep oluyor.
40 GÜN FAİZSİZ PARA KULLANIMI
Kredi kartları genellikle ya acil gereksinim döneminde ya da banka doğrultusundan özendirici hamleler ardından ediniliyor. Kart müracaatı yapılırken de ayrıntılara ilgi edilmiyor. Bu hal kimi vakit kredi kartında kazançlı olunan halların da gözden kaçmasına sebep oluyor.
Kredi kartları ile alakalı az tanınan mühim bir ayrıntı ise 40 gün süresince faiz ödemeden para çekme olanağının bulunması. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) doğrultusundan oluşturulan açıklamada, "Kredi kartları, prosedür tarihinden sonra borcun ödenmesi amacıyla 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denilmektedir.
Kredi kartı kullanan çoğu vatandaş taksit olanağından yararlanmak amacıyla kart sahibi oluyor. Nakit olarak tek seferde ciddiye gerçekleştirmektansa eşit taksitler halunda ufak ödemeler gerçekleştirmek vatandaşlar amacıyla daha avantajlı oluyor. Ödül ve harcadıkça kazandıran kampanyalar da doğru değerlendirilirse kazanç elde edilmesini sağlıyor. Bunların dışında otomatik ödeme talimatı verilmesi, çevrimiçi alış veriş olanağı sağlaması da kredi kartının avatanjları arasında sayılabilir.