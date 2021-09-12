10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı! ATM'den çekin! Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor!

Akbank Hızlı Kredi Başvurusu

Akbank 50.000 TL'ye kadar süratli kredi müracaatı yaptırmaktadır. Kredi müracaatı yaptığınızda banka şartlarına ideal olan müşteriler anında kredi kullanabilmektedirler. Üstelik bu bankada şubeye gitmeden kredinizi kullanacaksınız.

Şubeye gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız, bu bankada bir hesabınızın olması ve bu hesap ile eş güdümlü internet bankacılığı parolası almanız gerekmektedir. Akbank gereksinim kredisi olarak Akbank Direkt uygulamasına girerek 7 gün 24 saat kredi müracaatında bulunabilirsiniz.

Bu bankada onay alırsanız, krediniz hesabınıza yatacak ve anında kullanabileceksiniz. Akbank süratli kredilerde 36 ay vadeye kadar müşterilerine imkân vermektedir.