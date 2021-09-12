10.000-30.000 ve 50.000 TL kredi 36 ay vade imkanı! ATM'den çekin! Faiz oranları son dakika saniye saniye değişiyor!

Tek tek açıklandı! Nakit paraya anında ihtiyacı olanlar amacıyla güzel haber geldi. Korona virüs süreçleri ile bankalarda kredi faiz oranlarında farklılık ortaya geldi. Bankalar doğrultusundan kredi faiz oranlarında detaylı devre ödemeleri başlıyor. 12 – 24 ve 36 ay vade farkları ile birlikte yeni değişimler ortaya gelecek. 10.000-30.000 ve 50.000 bin TL ye kadar verdiği kredi seçenekleri amacıyla 36 ay vade imkanlarında ödemelerde farklılık ortaya geldi. Hızlı krediler genelde gereksinim kredisi amacıyla verilmektedir. Acil para gereksiniminiz olduğunda, sms atarak, şubeye giderek ya da banka şubesine gitmeden internet üzerinden de kredi onayı alıp anında işlemlerinizi yaparak paranızı hesaba atabilirsiniz.
10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME
50.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME