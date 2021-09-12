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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 08:47
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    • 13.09.2021 08:47
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    Ve sonunda netleşti! Maaşınız eksik yattıysa dikkat! 45 saat geçildikten sonra... Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!

    Çalışma hayatının içersinde olan pek çok vatandaş sahip bulunduğu birtakım hakları bilmiyor, bu hal da işçinin mağduriyet yaşamasına niçin olabiliyor. En çok sorun yaşanan konuların başında maaş ödemesi geliyor, çalışanlar bilhassa maaşlarının geç yatırılmasından şikayetçi. Peki, bu halde neler yapılabilir? İş kanuna göre çok mesai ücretinin alınabilmesi amacıyla haftalık çalışma zamanı olan 45 saatin geçilmesi gerekiyor. 45 saat geçildikten sonra işçinin 1 saatlik ücreti normal ücretinin yüzde 50 çoğu olarak ödenir.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşınız eksik yattıysa dikkat!

    İşçilerin rastgele bir mağduriyet yaşamaması amacıyla haklarını bilmesi bu noktada son derece önemli. Yasalar ile işçinin hakları emniyet altına alınmıştır. İş hayatının içersinde vakit vakit birtakım sorunlar yaşanabiliyor, maaşın saatinde ödenmemesi, eksik ödenmesi, verilmeyen çok mesai ücretleri gibi birtakım problemler ile karşılaşılabiliyor. Bir iş yerinde haftalık çalışma zamanını aşan çalışmalar çok mesai manasına gelmektedir. İş Kanununa göre haftalık çalışma zamanı 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar çok mesai olarak değerlendirilir. Peki, bu hallerde işçinin ne yapması gerekiyor? Merak edilen soruların yanıtları şu şekilde…

    Maaş Vaktinde Ödenmediyse Faiz İstenebilir

    İşverenin maaşı bilerek, işçiyi cezalandırmak amacıyla eksik yatırmak gibi hakkı bulunmuyor. İşverenin hangi hallerde ücret keseceği toplu iş sözleşmelerinde belirtilmektedir, sözleşmede yer alan sebepler dışında kesinti yapılamaz. İşçinin ücretinden kesilecek olan cezanın tutarı ve gerekçesi işçiye bildirilmek zorundadır. İşçi saatinde ödenmeyen ücreti amacıyla işvereninden faiz isteyebilir.

    Maaş Alamayan İşçi İş Görmekten Kaçınabilir Mi?

    İşveren işçinin ücretini ödeme gününden itibaren 20 gün içersinde ödememişse, işçi iş görmekten kaçınabilir. İşveren doğrultusundan bu vakit kapsamında verilmeyen ücrete en yüksek mevduat faiz seviyesi işletilir. Maaşını alamadığı amacıyla iş görmekten uzak duran işçi bu nedenden dolayı işten çıkarılamaz, iş akdi feshedilemez ve yerine bir başka biri alınamaz.

    Fazla Çalışma Nasıl Ücretlendirilir?

    İş kanuna göre çok mesai ücretinin alınabilmesi amacıyla haftalık çalışma zamanı olan 45 saatin geçilmesi gerekiyor. 45 saat geçildikten sonra işçinin 1 saatlik ücreti normal ücretinin yüzde 50 çoğu olarak ödenir.

    Tatilde Çalışan İşçiye Ödeme Yapılır Mı?

    Ulusal tatiller, dini bayramlar gibi genel tatil günlerinde çalışmayan işçi günün ücretini tam olarak alır. Bayram günlerinde çalışan işçilere ise her gün için ücret ödemesi yapılır.

    Tatil günü öncesinde belirlenmiş iş günlerinde çalışan işçi 24 saat kesintisiz istirahat hakkı kazanmaktadır.

        Fazla Mesai Nedir?

        Bir iş yerinde haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai anlamına gelmektedir. İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir.

        Bir işçi hangi şartlar altında olursa olsun günde 11 saatten fazla çalışılamaz, çalıştırılamaz. İşçinin rızası olsa bile 11 saatten fazla çalışmaya izin verilmez.

        18 yaşını doldurmamış, sağlık durumları çalışmaya elvermediği tespit edilen, hamile, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler fazla mesai yapamazlar.

        Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret % 50 zamlı ödenmelidir.

        Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

        Şimdi bunları örneklerle görelim; Öncelikle fazla mesai yapan işçinin saatlik ücretini bilmek önemlidir. İşçinin asgari ücretle çalıştığını varsayımından yola çıkarsak, asgari ücret 2018 yılında brüt 2.029,50 TL'dir. İşçinin bir aylık kazancı olan asgari ücretin saatlik tutarını bulmak için, 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölünür

        Saatlik Ücret = 2.029,50 / 225 = 9,02 TL'dir

        Fazla mesai için ücretin % 50 zamlı halini bulmak gerekir. Bunun içinde yukarıda bulduğumuz saatlik ücreti 1,5 ile çarpmak gerekiyor.

        % 50 zamlı ücret = 9,02 x 1,5= 13,53 TL'dir

        Fazla mesai ücretini bulmak için 45 saatin üzerinde çalışılan saatleri % 50 zamlı olarak hesaplıyoruz.

        Fazla mesai= 50 – 45 = 5 saat

        5 saat x 13,53 TL= 67,65 TL fazla mesai ücreti ödenecektir.

        Haftalık 45 saatin altında kalan fazladan çalışmalarda ücret % 25 zamlı hesaplanmalıdır.

        Örneğin, haftada 40 saat çalışılan bir iş yerinde bir hafta 43 saat çalışmış olan 3.000 TL ücretli işçinin fazla mesai ücretini hesaplamak için yine önce işçinin saatlik ücretini bulup % 25 zamlı hesaplayarak fazla mesai yaptığı süre ile çarpılır.

        Burada saatlik ücret bulunurken, haftalık 45 saat çalışan işçilerde olduğu gibi 225 saate bölünmez. Yani işçi, iş sözleşmesi yapılırken ücretini, haftalık 40 saatlik çalışma karşılığında anlaşmış. İş Kanunu'na göre işçi 6 iş günü çalışarak hafta tatilini hak eder. Haftada 5 gün de çalışsa, saatlik ücreti 6 gün çalışmış gibi hesaplanır.

        Bu noktadan hareketle, haftalık çalışma süresinden işçinin saatlik ücretini buluruz. İşçinin bir aylık kazancının saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden saate bölmemiz gerekir.

        Günlük çalışma saati = Haftalık çalışma 40 saat / 6 gün = 6,667 saat.

        1 aylık çalışma saati = 6,667 x 30 gün = 200 saat

        Saatlik ücret = 3.000 / 200 = 15 TL'dir

        Fazla mesai için ücretin % 25 zamlı halini bulmak için 1,25 ile çarpıyoruz.

        % 25 zamlı ücret = 15 x 1,25 = 18,75 TL'dir.

        Fazla mesai ücretini bulmak için 40 saati aşan ama 45 saatin altında kalan saatleri % 25 zamlı hesaplıyoruz.

        43 – 40 = 3 saat

        3 saat x 18,75 TL= 56,25 TL'dir.
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