Ve sonunda netleşti! Maaşınız eksik yattıysa dikkat! 45 saat geçildikten sonra... Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!

İşçilerin rastgele bir mağduriyet yaşamaması amacıyla haklarını bilmesi bu noktada son derece önemli. Yasalar ile işçinin hakları emniyet altına alınmıştır. İş hayatının içersinde vakit vakit birtakım sorunlar yaşanabiliyor, maaşın saatinde ödenmemesi, eksik ödenmesi, verilmeyen çok mesai ücretleri gibi birtakım problemler ile karşılaşılabiliyor. Bir iş yerinde haftalık çalışma zamanını aşan çalışmalar çok mesai manasına gelmektedir. İş Kanununa göre haftalık çalışma zamanı 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar çok mesai olarak değerlendirilir. Peki, bu hallerde işçinin ne yapması gerekiyor? Merak edilen soruların yanıtları şu şekilde…
Maaş Vaktinde Ödenmediyse Faiz İstenebilir
İşverenin maaşı bilerek, işçiyi cezalandırmak amacıyla eksik yatırmak gibi hakkı bulunmuyor. İşverenin hangi hallerde ücret keseceği toplu iş sözleşmelerinde belirtilmektedir, sözleşmede yer alan sebepler dışında kesinti yapılamaz. İşçinin ücretinden kesilecek olan cezanın tutarı ve gerekçesi işçiye bildirilmek zorundadır. İşçi saatinde ödenmeyen ücreti amacıyla işvereninden faiz isteyebilir.
Maaş Alamayan İşçi İş Görmekten Kaçınabilir Mi?
İşveren işçinin ücretini ödeme gününden itibaren 20 gün içersinde ödememişse, işçi iş görmekten kaçınabilir. İşveren doğrultusundan bu vakit kapsamında verilmeyen ücrete en yüksek mevduat faiz seviyesi işletilir. Maaşını alamadığı amacıyla iş görmekten uzak duran işçi bu nedenden dolayı işten çıkarılamaz, iş akdi feshedilemez ve yerine bir başka biri alınamaz.
Fazla Çalışma Nasıl Ücretlendirilir?
İş kanuna göre çok mesai ücretinin alınabilmesi amacıyla haftalık çalışma zamanı olan 45 saatin geçilmesi gerekiyor. 45 saat geçildikten sonra işçinin 1 saatlik ücreti normal ücretinin yüzde 50 çoğu olarak ödenir.
Tatilde Çalışan İşçiye Ödeme Yapılır Mı?
Ulusal tatiller, dini bayramlar gibi genel tatil günlerinde çalışmayan işçi günün ücretini tam olarak alır. Bayram günlerinde çalışan işçilere ise her gün için ücret ödemesi yapılır.
Tatil günü öncesinde belirlenmiş iş günlerinde çalışan işçi 24 saat kesintisiz istirahat hakkı kazanmaktadır.