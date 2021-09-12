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    • Ekonomi
    • 13.09.2021 08:48
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    • 13.09.2021 08:48
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    Bakanlık nakit para veriyor! İşe başlama ve işe yönlendirme sosyal yardımları 30 gün içerisinde... Ve sonunda netleşti!

    İşe yönlendirme yardım parası, Aile Bakanlığı'ndan sosyal yardım alan kişilerin işe müracaat sürecinde sağlanan destek ödemesidir. İşe yönlendirme yardımı müracaatları nereye yapılır? Aile Bakanlığı sitesinde müracaatlara dair "Kişinin işe yönlendirildiği bilgi kapasitesi İŞKUR doğrultusundan tümleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içinde ikametgâhının varolduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." verisini verdi. Sosyal yardım yararlanıcısı haklı bir sebep olmaksızın İŞKUR'un sunduğu iş teklifini üç kez reddederse, bir yıl süreyle düzenli sosyal yardımlardan yararlanamaz.

    Ve sonunda netleşti! Bakanlık nakit para veriyor!

    İşe başlama ve işe yönlendirme sosyal yardımları; 18-55 arasındaki çalışabilir haldeki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi amacıyla (yol parası, traş ücreti vb amacıyla) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı doğrultusundan senede en çok üç defa verdiği 40-100 TL arasındaki yardımdır. Bu destek ödemesi ise halen sosyal yardım almakta olan kişilerin İŞKUR'un işe yönlendirmesi neticesi işe başlamaları halinde verilir. Bu ödeme bir defalık sağlanır ve asgari ücretin üçte biri oranında sağlanır. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılır.

    İŞ YÖNLENDİRME PARASI NEDİR?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan işe yönlendirme parası, vatandaşların işe başvuru aşamasında sağlanır. Bakanlıktan zaten sosyal yardım alan ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar bir işe girmek için başvuru yaptıklarında bakanlık bu süreçte lazım olabilecek yol ve diğer ufak masraflar için ödeme yapar.

    Kimler Faydalanabilir?

    Aile Bakanlığı'nın SYDV birimleri üzerinden ödenen işe yönlendirme yardım parası "3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR'a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları" tarafından kullanılanabilir. Bu ödemeler için iş başvurusunda bulunanların İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirmesi gerekir. Bu bildirimin 30 gün içerisinde kuruma yapılması zorunluluğu bulunuyor.

        İşe Başlama Parası Başvuru Şartları ve İşlemleri

        Bu destek ödemesi ise halen sosyal yardım almakta olan vatandaşların İŞKUR'un işe yönlendirmesi sonucu işe başlamaları durumunda verilir. Bu ödeme bir defalık sağlanır ve asgari ücretin üçte biri oranında sağlanır. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılır.

        Başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin Aile Bakanlığı, "İşe başlayan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." açıklamasında bulundu.

        Bu yardım için başvuruda bulunacak olan vatandaşların göz önünde bulundurması gereken husus, başvuru onayı sadece sosyal yardım almakta olan vatandaşlara veriliyor. Sosyal yardım almayanlar bu iki destek ödemesinden faydalanamazlar.
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        Haberler Ekonomi Bakanlık nakit para veriyor! İşe başlama ve işe yönlendirme sosyal yardımları 30 gün içerisinde... Ve sonunda netleşti!
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