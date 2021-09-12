Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı: 13 milyar 232 milyon dolara ulaştı

Çelik ihracatında ilk sırada İspanya yer aldı. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 398 milyon 360 bin dolardan 865 milyon 781 bin dolara çıktı.

Bu ülkeyi 830 milyon dolarla İsrail ve 757 milyon 519 bin dolarla İtalya takip etti.