İstanbul Havalimanı dünya ikincisi (Ekonomi haberleri)

İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" anketinde, dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında yer aldı. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisi ile dahil oldu. İstanbul Havalimanı, Incheon (Kore), Dubai, Hamad (Katar), Tokyo (Japonya), Hong Kong, Narita (Japonya), Zürih (İsviçre) gibi havalimanlarını geride bırakarak 91,17 puanla ikinci sırada yer aldı.

15 BİN ÖĞRETMENE ATAMA TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesinin ardın Milli Eğitim Bakanlığı atamaların hangi branşlarda yapılacağına yönelik çalışmalara başladı. Yayımlanan takvime göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

YABANCI KAHVEYİ ŞAMPİYON YAPTIK

Kahve zinciri Starbucks 65 ülkede 21 binin üzerinde mağazaya ulaşırken Türkiye ilk sıralarda yer aldı. 984 şube ile İngiltere Avrupa'da ilk sıraya çıkarken, Türkiye 600 Starbucks şubesiyle ikinci sırada yer aldı. Zirveyi ise 14 bin şube ile ABD alırken, dünya kahve liginde Çin 3 bin 600 Starbucks şubesi ile ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

CİROLARA BAK!

2021 yılında bazı şirketlerin ciroları duduk uçuklattı. Exxon Mobil Corporation, 2021 yılı sonunda 488 milyar dolarlık bir ciroya ulaşacak. Listenini ikinci sırasında yer alan Shell ise 484 milyar dolar gibi bir ciro planlıyor. Listenin üçüncü sırasında ise dev marketler zinciri Walmart yer aldı. Walmart'ın bu yıl sonu hedefi, 479 milyar dolar.

KRİPTO GÖÇ

Günlük 2.5 milyar dolarlık işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 2018 yılında merkez ofisini kripto paralara yatırımcılarına he zaman kucak açan Malta'ya taşımıştı. Ancak yeni bir karar alan şirket, ABD'nin yeni finans merkezi olması planlanan Nevada'ya taşıma kararı aldı. Bu adımın, kripto para dünyasının daha da resmi hale geleceği şeklinde yorumlandı.

MEMUR ALIMI E-DEVLETTEN

Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi ile yapılan çalışmalar sonucunda Kariyer Kapısı Kamu İşe Alımı hizmeti E-devlet ile entegre edildi. Entegre edilen sistem ile Kamu Kurumlarının personel alımlarının tek noktadan yapılması planlanıyor. Bu hizmetin yanı sıra; Otoyol, Köprü ve Tünel İhlali Geçiş ve Borç Sorgulama hizmeti, PTTHGS Bakiye yükleme, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-Afetzede Hak Sahipliği Başvurusu Sorgulama hizmeti de E-devlet üzerinden veriliyor. Su idarelerinin abonelik işlemleri de e-devlete taşındı.

ZİRVE 23 LİDERLERİ BULUŞTURUYOR

Gerçek tecrübe odaklı liderlik serüveni 23 kapsamında düzenlenen Zirve 23, 23 Eylül'de İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. Üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunların katılımıyla gerçekleşecek zirvede; birbirinden değerli konuşmacılar, deneyim alanları ve konserler olacak. Zirve 23'e katılmak için 15 Eylül'e kadar başvurular yirmiuc.org adresinden yapılacak. Zirve 23 kapsamında 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlenecek. 23 Direktörü Furkan Filiz'in açılış konuşması ile başlayacak olan Zirve 23'te Harvard Business School'dan Profesör Guhan Subramanian konuşmacı olacak. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Eğitim Bilimci Özgür Bolat, Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, gibi alanında lider isimler deneyimlerini paylaşacak.

KALBİ OLANA KREDI YOK!

Salgın döneminde kredi vermemek için birbiriyle yarışan özel bankaların pes dedirten yeni bir uygulaması vatandaşı isyan ettirdi. Bankaların kanser ve kalp krizini atlatan ve iyileşen vatandaşa 'riskli' diyerek kredi vermediği ortaya çıktı. Bu konuda TBMM dilekçe Komisyonu'na şikayet yağdı. Komisyonu Başkanı Belma Satır, olayı ilgili banka ve diğer kurumlarla yazışma yaptı. Bankalar hayat sigortası şartı koşarken Ticaret Bakanlığı ise yetkileri olmadığını bildirdi. Maliye Bakanlığı "Hayat sigortalarında risk değerlendirmesi yapıldığı tespit edilmiştir" dedi. Komisyon Başkanı Belma Satır, "Yapılan çok insani değil, her şey para değil" diye konuştu.