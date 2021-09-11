Fatura merkezlerinden fatura yatıranlar dikkat! Fatura merkezleri suç işliyor

Merkez Bankası, izinsiz ödeme hizmeti sunan şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur" denildi.
Merkez Bankası'nın yaptığı duyuruda, son zamanlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği izin ve yetkiler olmadan bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği ve bu amaçla üçüncü kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikayetler alındığı belirtildi.