Fatura merkezlerinden fatura yatıranlar dikkat! Fatura merkezleri suç işliyor



Ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi gerekli lisansların alınmış olması gerektiği vurgulanan duyuruda, "Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB internet sitesinde liste halinde ilan edilmektedir. Ödeme hizmeti sunmaya yetkili olduğu kesin tespit edilemeyen kişilere itibar edilmemesi ve bunlar aracılığı ile herhangi bir ödeme yapılmaması gerekiyor. Ayrıca, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur" denildi.