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    Fatura merkezlerinden fatura yatıranlar dikkat! Fatura merkezleri suç işliyor

    Merkez Bankası, izinsiz ödeme hizmeti sunan şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur" denildi.

    Fatura merkezleri suç işliyor

    Merkez Bankası, izinsiz ödeme hizmeti sunan şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur" denildi.

    Merkez Bankası'nın yaptığı duyuruda, son zamanlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği izin ve yetkiler olmadan bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği ve bu amaçla üçüncü kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikayetler alındığı belirtildi.

        LİSANS ŞARTI VAR


        Ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi gerekli lisansların alınmış olması gerektiği vurgulanan duyuruda, "Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB internet sitesinde liste halinde ilan edilmektedir. Ödeme hizmeti sunmaya yetkili olduğu kesin tespit edilemeyen kişilere itibar edilmemesi ve bunlar aracılığı ile herhangi bir ödeme yapılmaması gerekiyor. Ayrıca, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur" denildi.
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        Haberler Ekonomi Fatura merkezlerinden fatura yatıranlar dikkat! Fatura merkezleri suç işliyor
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