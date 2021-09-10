Dolar ve euroda geri çekilme başladı! 10 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

10 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Haftanın ison işlem gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,40 seviyelerinde dengelendi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Eylül Cuma döviz kurlarında son durum!
10 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,4313
Dolar satış: 8,4325
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,9819
Euro Satış: 9,9866
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,6779
Pound satış: 11,6863