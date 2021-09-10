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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 18:41
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    • 10.09.2021 18:41
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    Dolar ve euroda geri çekilme başladı! 10 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    10 Eylül dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programında rotayı belirleyecek olan istihdam verileri ekonomik açıdan hayati önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişten destek bulan dolar kuru haftanın son işlem gününde geri çekilme kaydediyor. Yatırımcılar akşam saatlerinden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 10 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    Dolar ve euroda geri çekilme başladı!

    10 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Haftanın ison işlem gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,40 seviyelerinde dengelendi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Eylül Cuma döviz kurlarında son durum!

    10 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4313

    Dolar satış: 8,4325

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9819

    Euro Satış: 9,9866

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,6779

    Pound satış: 11,6863

        DOLAR VE EURO GERİ ÇEKİLİYOR

        Geçtiğimiz günlerde ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişten destek bulan dolar kuru haftanın son işlem gününde geri çekilme kaydediyor. Güne 8.44 lira seviyesinden başlayan dolar/TL yüzde 0.14 oranında düşüşle 8.41 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 8.39 lira en yüksek ise 8.45 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.96 lira ile yatay seyrediyor.

        ALTININ KİLOGRAMI 485 BİN 380 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 380 liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 485 bin 380 lira, en yüksek ise 488 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 485 bin 380 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 729 milyon 851 bin 37,13 lira, işlem miktarı ise 1.491,85440 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 767 milyon 593 bin 199,07 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi Dolar ve euroda geri çekilme başladı! 10 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?
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