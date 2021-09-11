Çalışana ücret rehberi

1- Çalışanlara dolar, bono, kupon, senet ile ödeme yapılabilir mi?

İşçilere dolar ya da senet ile ödeme yapılamaz. İş Kanunu'na göre ücret, prim, ikramiye Türk parası ile banka hesabına ödenir. Bu nitelikteki ödemeler yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir.

2- İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal mıdır?

İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal değildir. Yasada işçiye ücretin en geç ayda bir ödeneceği belirtiliyor.

3- Ücret alacaklarında zaman aşımı süresi var mıdır?

İş Kanunu'nda ücret alacaklarının 5 yıllık zaman aşımına tabi olduğu belirtiliyor.

4- Sekiz işçi çalıştıran işveren ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğüne tabii midir?

En az 5 işçisi olan işverenler, her türlü ödemeyi bankalar aracılığıyla yapmakla yükümlüdür.

5- Ücreti ödenmeyen işçi iş görmekten kaçınabilir mi?

Yasaya göre ödenme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçinin iş görmekten kaçınabilir. Ödenmeyen ücretlere mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır.

6- Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin iş sözleşmesi feshedilir mi?

İşçinin bu nedenle, iş sözleşmesi feshedilemez.

7- İşveren işçinin ücretinden indirim yapabilir mi?

İşçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.

8- İşverenin işçiden 3 gündelik kadar ücret kesinti yapması yasaya uygun mudur?

İşçi ücretlerinden yapılabilecek kesintiler 1 ayda 2 gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin 2 günlük kazancından fazla olamaz.

9- Genel tatil günlerinde çalışanların ücretleri nasıl ödenir?

İşçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.