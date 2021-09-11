Ve çok yakında başlıyor! Markete boş ürünü getiren parasını alacak! ŞOK, A101, BİM ve tüm noktalarda...

Ve çok yakında başlıyor! Boş ürünü getiren parasını alacak! ŞOK, A101, BİM ve tüm noktalarda... Marketlerde yeni bir dönem başlamak üzere. 202 yılında Depozito İade Sistemi tüm ülkede uygulanmaya başlanacak. Bu sayede söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Türkiye'de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajının kullanılırken bunun 9 milyarının pet ambalajlardan oluşuyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, marketlerde veya diğer birçok alışveriş merkezinde yapılacak olan Depozito İade Sistemi'nin ayrıntılarını tek tek duyurdu. İade bedeli para ya da alışveriş puanı olabilir. Depozito sistemiyle birlikte tüketici için parasal değer ifade edecek atıklar, çevreye çöp olarak atılmayacak ve böylece toplama merkezlerine götürülüp ham maddeye dönüştürülebilecek.

2022'DE RESMEN BAŞLIYOR

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türkiye'de yıllık 20 milyar adet içecek ambalajı kullanılıyor ve bunun 9 milyarı pet ambalajlardan oluşuyor. Depozito İade Sistemi ile söz konusu atıkların geri dönüşüme kazandırılması halinde ekonomiye yılda 1,4 milyar lira katkı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.