TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile alabilirsiniz! 12.500 TL müjdesi!

Hayatımızda hepimizin anlık maddi sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi amacıyla bankalar doğrultusundan yayılan bireysel gereksinim kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu halde bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü gereksinimleri karşısında tanıttığı finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, çoğu kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz. İster şubeye giderek dilerseniz de telefon ve internet bankacılığı gibi yeni devre teknolojik ilerlemelerle basitçe gerçekleştirebilirsiniz.
Finansbank 12.500 TL Kredi Başvurusu
Acil kredi ihtiyacı olan müşterilere kredi veren bir diğer banka ise QNB Finansbank'tır. Bu banka üzerinden acil kredi başvurusu yapabilir ve hemen onaylı kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler TC Kimlik numarasını 5030'a mesaj atarak 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirler. Dilerseniz kredi başvurusunu internet bankacılığından da yapabilirsiniz.
Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.
Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz.
Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.
Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.
Kamu&Finans maaş Kredisi: Maaşını Finansbank'tan alan müşterilerimiz ve kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.
3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.