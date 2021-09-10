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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 16:22
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    • 10.09.2021 16:22
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    TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile alabilirsiniz! 12.500 TL müjdesi!

    12.500 TL müjdesi geldi. Acil nakit gereksinimleri amacıyla vatandaşlar internette incelemeler yapıyor. Acil kredi gereksinimi olan müşterilere kredi veren bankalar merak ediliyor. ING, Garanti BBVA ve DenizBank 36 ay taksitle anında nakit kredi veriyor. İhtiyaç kredileri de bireysel müşteriler amacıyla genellikle ticari bankalar doğrultusundan çeşitlendirilmiştir. Elbette ki başka banka çeşitleri de bireysel müşteriler amacıyla gereksinim kredileri sunar. Ama bunu öncelikli olarak sağlayan ticari bankalardır. Müşterileri kendilerine çekerek fonlarını gereksinim sahiplerine ulaştırmak isterler ve bunun üzerinden de faiz gibi maliyetlerle kar elde etmeye çalışırlar.

    takvim.com.tr
    36 ay vadeli olarak SMS ile alabilirsiniz! 12.500 TL müjdesi!

    Hayatımızda hepimizin anlık maddi sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi amacıyla bankalar doğrultusundan yayılan bireysel gereksinim kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu halde bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü gereksinimleri karşısında tanıttığı finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, çoğu kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz. İster şubeye giderek dilerseniz de telefon ve internet bankacılığı gibi yeni devre teknolojik ilerlemelerle basitçe gerçekleştirebilirsiniz.

    Finansbank 12.500 TL Kredi Başvurusu

    Acil kredi ihtiyacı olan müşterilere kredi veren bir diğer banka ise QNB Finansbank'tır. Bu banka üzerinden acil kredi başvurusu yapabilir ve hemen onaylı kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler TC Kimlik numarasını 5030'a mesaj atarak 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirler. Dilerseniz kredi başvurusunu internet bankacılığından da yapabilirsiniz.

    Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.

    Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz.

    Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.

    Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.

    Kamu&Finans maaş Kredisi: Maaşını Finansbank'tan alan müşterilerimiz ve kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.

    3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.

        İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.

        QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

        Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.

        TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.

        İnternet ve Cep Şubesi üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

        36 ay vadeli olarak SMS ile alabilirsiniz! 12.500 TL müjdesi!

        ING 3 Ay Ertelemeli Kredi Faiz Oranı

        %1,35

        Aylık Taksit

        460,99 TL

        Toplam Ödeme

        16.658,14 TL

        Garanti BBVA Yaz Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,91

        Aylık Taksit

        513,70 TL

        Toplam Ödeme

        18.555,70 TL

        İhtiyaç Kredisi

        DenizBank İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,90

        Aylık Taksit

        512,73 TL

        Toplam Ödeme

        18.520,78 TL

        Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

        Kredilerinizi kullanırken öncelikle dikkat etmeniz gereken konulardan biri faiz oranlarıdır. Her bankada değişiklik gösteren faiz oranları, sizin en mantıklı seçiminizi yapmanız için önemli bir ayrıntıdır. Bankalar arasından bireysel ihtiyaç kredisi için en düşük faiz oranını vereni seçmelisiniz. Çünkü faiz ödemeleri kredi kullandığınız için bankaya ödenen masraflardır. Bunun yanında çeşitli başka masraflarda mevcuttur. Onları da dikkate almanız ve size en az masraf çıkartan bankayı seçmeniz gereklidir.

        Dosya masrafı, sigorta uygulamaları gibi çeşitli komisyonlar alınmayacak ya da iptal edilebilecek türdedir. Bankaların bu konuda kendi uygulamaları vardır ve değişiklik gösterir. Bu yüzden olabildiğince masraflarınızı azaltmaya çalışmalı ve size en iyi teklifi veren bankayla çalışmalısınız.
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        Haberler Ekonomi TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile alabilirsiniz! 12.500 TL müjdesi!
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