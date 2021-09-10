TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile alabilirsiniz! 12.500 TL müjdesi!

İhtiyaç Kredisi

DenizBank İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,90

Aylık Taksit

512,73 TL

Toplam Ödeme

18.520,78 TL

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kredilerinizi kullanırken öncelikle dikkat etmeniz gereken konulardan biri faiz oranlarıdır. Her bankada değişiklik gösteren faiz oranları, sizin en mantıklı seçiminizi yapmanız için önemli bir ayrıntıdır. Bankalar arasından bireysel ihtiyaç kredisi için en düşük faiz oranını vereni seçmelisiniz. Çünkü faiz ödemeleri kredi kullandığınız için bankaya ödenen masraflardır. Bunun yanında çeşitli başka masraflarda mevcuttur. Onları da dikkate almanız ve size en az masraf çıkartan bankayı seçmeniz gereklidir.

Dosya masrafı, sigorta uygulamaları gibi çeşitli komisyonlar alınmayacak ya da iptal edilebilecek türdedir. Bankaların bu konuda kendi uygulamaları vardır ve değişiklik gösterir. Bu yüzden olabildiğince masraflarınızı azaltmaya çalışmalı ve size en iyi teklifi veren bankayla çalışmalısınız.