Düşük emekli maaşı alanlara müjde! Başvuran emeklilere tek seferlik ek ödeme yapılacak! En az 625 lira ile 1.500 TL alacaksınız!

İlk olarak 2017 senesinde ilk kez verdiği promosyon ödemeleri, milyonlara 3 senede bir ek kazanç oluyor. Bu senenin ödemesi Mart ayında yapıldı. 3 senelik taahhüt zamanı dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? Emekliler bilhassa korona virüs salgını hayat sürdürdükleri parasal güçlüklerden bir nebze de olsa kurtuluyor. Emeklinin parasal yönden rahatlamasını sağlayacak olan 1500 TL ek ödeme, zor günler yaşamış çoğu emekliye ilaç gibi gelecek. Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki konumunu koruyor.
Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 TL promosyon ödemesi
Maaşlarının yatırılması amacıyla Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor.
Bankadan oluşturulan bildirime göre Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden oluşturulan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, bedava derli toplu ödeme (EFT ve havale) olanağından faydalanıyor. Hem de, Yapı Kredi doğrultusundan özel olarak yasenean Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 sene vaktince bedava olarak sağlanıyor. Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler ya da 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri Etkileşim Merkezi vasıtasıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.
Emeklilere promosyon veren bankalar hangileri?
Garanti BBVA'dan oluşturulan bildirime göre, Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üzerinde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.
Şekerbank
Emekli maaşını 3 sene vakit ile Şekerbank'tan alan emekliler 500-625 ve 750 TL şeklinde düzenlenen promosyon miktarlarından yararlanabiliyor. Hem de en az 2 adet otomatik ödeme vermesi durumunda 150 TL, sahip oldukları kredi kartlarından 1000 TL prosedür yapacak olan emeklilerde de 200 TL ek ödeme hakkı sunuluyor.
ING Bank
Emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 750 TL 'ye varan miktarlarda promosyon ödemesi yapan ING Bank, ilaveten kredi kartları üzerinden 750 TL harcama yapan müşterilerine 50 TL ek ödeme yapacak.