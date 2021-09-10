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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 16:50
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    • 10.09.2021 16:52
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    Düşük emekli maaşı alanlara müjde! Başvuran emeklilere tek seferlik ek ödeme yapılacak! En az 625 lira ile 1.500 TL alacaksınız!

    Emekliler amacıyla maaş dışında ek ödemeler son derece ehemmiyet arz ediyor. Bu anlamda promosyon ödemeleri mühim bir yer teşkil ediyor. Bu bağlamda yeni bir bankadan daha açıklama yapıldı. Maaşlarının yatırılması amacıyla Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişiklığı yapmadan 3 sene vaktince bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek.

    takvim.com.tr
    Başvuran emeklilere tek seferlik ek ödeme yapılacak!

    İlk olarak 2017 senesinde ilk kez verdiği promosyon ödemeleri, milyonlara 3 senede bir ek kazanç oluyor. Bu senenin ödemesi Mart ayında yapıldı. 3 senelik taahhüt zamanı dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara müracaat yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Peki, SSK SGK Bağ-Kur emekli promosyon ödemesi nasıl artırılır? Emekliler bilhassa korona virüs salgını hayat sürdürdükleri parasal güçlüklerden bir nebze de olsa kurtuluyor. Emeklinin parasal yönden rahatlamasını sağlayacak olan 1500 TL ek ödeme, zor günler yaşamış çoğu emekliye ilaç gibi gelecek. Promosyon taban tutarına artış müjdesi şu sıralar milyonlarca emeklinin gündemindeki konumunu koruyor.

    Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 TL promosyon ödemesi

    Maaşlarının yatırılması amacıyla Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor.

    Bankadan oluşturulan bildirime göre Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden oluşturulan havalelerde ücret almıyor.

    Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.

    Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, bedava derli toplu ödeme (EFT ve havale) olanağından faydalanıyor. Hem de, Yapı Kredi doğrultusundan özel olarak yasenean Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 sene vaktince bedava olarak sağlanıyor. Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler ya da 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri Etkileşim Merkezi vasıtasıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.

    Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.

    Emeklilere promosyon veren bankalar hangileri?

    Garanti BBVA'dan oluşturulan bildirime göre, Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2 bin 500 lira ve üzerinde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

    Şekerbank

    Emekli maaşını 3 sene vakit ile Şekerbank'tan alan emekliler 500-625 ve 750 TL şeklinde düzenlenen promosyon miktarlarından yararlanabiliyor. Hem de en az 2 adet otomatik ödeme vermesi durumunda 150 TL, sahip oldukları kredi kartlarından 1000 TL prosedür yapacak olan emeklilerde de 200 TL ek ödeme hakkı sunuluyor.

    ING Bank

    Emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 750 TL 'ye varan miktarlarda promosyon ödemesi yapan ING Bank, ilaveten kredi kartları üzerinden 750 TL harcama yapan müşterilerine 50 TL ek ödeme yapacak.

        İş Bankası

        Promosyon ödemelerinde yüksek oranlar belirleyerek emeklisini sevindiren İş Bankası 750 TL den başlayan promosyon ödemesini maaş haline göre 875- 1000 TL seviyesine yükseltiyor.

        Akbank

        Emeklilere 3 sene kalma şartıyla emekli promosyonu adı altında katkı gerçekleştiren Akbank, alınan maaş miktarına göre 500-625 ve 750 TL 'ye varan ek ödeme yapıyor.

        Denizbank

        Kendi yakınlarını ve emekli arkadaşlarını Denizbank'a getiren müşterilerine ek 100 TL ödeme yapan Denizbank, emekli maaşını 3 sene vakit ile bankadan alan müşterilerine 675-850 ve 1000 TL ödeme yapıyor.

        Promosyondan Yararlanma Şartları Nelerdir?

        Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, banka değişiklığı yapmadan 3 sene vakitınce bankalarında kaldıkları takdirde vaat edilen promosyondan yararlanabilecek.

        İkinci Promosyon Ödeme Tarihi Ne Zaman?

        Promosyon ödemelerine 2017 senesinin Şubat ayında başlayan bankalar, 3 seneden beri bankalarında kalma sözünde duran müşterilerine bunu devam ettirmeleri durumunda ikinci promosyon döneminde de ödeme gerçeklştirmeyi sürdürecek.Banka değişiklığıni vakit dolmadan gerçekleştirmek lüzumiyor 3 sene vakit ile aynı bankada kalmaya devam eden emekli vatandaşlar diledikleri vakit değişik bankalarla uyuşma sağlayarak ek ödemelerini daha da yükseltme yoluna gidebiliyor.

        Fakat uyuşma oluşturulan vakit dolmadan banka değişiklığı yapmaları durumunda almış bulundukları promosyonları bankaya geri iade etmek mecburiyetinde kalıyor. Banka değiştirerek ideal gördükleri bankaları seçmek isteyen emekliler bu prosedürleri e-devlet sitesi üzerinden yaparak yeni bankalarını belirleyebiliyor.

        NASIL ARTIRILIR?

        Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Fakat şartları iyi araştırmak lüzumiyor. Ek ürün şartı aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar bulunduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.

        TABAN TUTARA YENİ ZAM

        Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) doğrultusundan da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon amacıyla bir komisyon kurulsun ve tüm taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

            YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?

            Emeklilik müracaatı yapılırken maaş seçme olanağı var. Başvurunuzu yapar iken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.

            SÜRE BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ?

            Eğer kredi kullanmamışsanız kalan vakitın promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

            MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

            Maaşın yatırılması dilenen bankanın rastgele bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.
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            Haberler Ekonomi Düşük emekli maaşı alanlara müjde! Başvuran emeklilere tek seferlik ek ödeme yapılacak! En az 625 lira ile 1.500 TL alacaksınız!
                SON DAKİKA