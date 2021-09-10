Düşük emekli maaşı alanlara müjde! Başvuran emeklilere tek seferlik ek ödeme yapılacak! En az 625 lira ile 1.500 TL alacaksınız!

Yapı Kredi'den emeklilere 1.500 TL promosyon ödemesi

Maaşlarının yatırılması amacıyla Yapı Kredi'yi tercih eden emekliler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL nakit promosyon ödemesi kazanıyor.

Bankadan oluşturulan bildirime göre Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden oluşturulan havalelerde ücret almıyor.

Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.

Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, bedava derli toplu ödeme (EFT ve havale) olanağından faydalanıyor. Hem de, Yapı Kredi doğrultusundan özel olarak yasenean Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 sene vaktince bedava olarak sağlanıyor. Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler ya da 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri Etkileşim Merkezi vasıtasıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.

Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.