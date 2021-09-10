KİM market halka arz ne zaman? KİM market borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı, hisse kodu…

KİM market halka arz ne zaman? KİM market borsada ne zaman işlem görecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi gündeminde en çok dikkat çeken konular arasında yer alan halka arz firmalarına ilişkin son gelişmeler merakla takip ediliyor. Bu şirketler arasında KİM marketler de katıldı, peki ne zaman işleme alınacak?
KİM MARKET HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu, Ersan Alışveriş Hizmetleri'nin halka arz başvurusunu onayladı.
Borsa bir gıda perakendecisine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Kim marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak.
İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.