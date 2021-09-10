Küresel değişim: Sıfır Atık- Sorumlu Tüketim, Sorumlu Üretim'

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin yedincisi 'Sıfır Atık- Sorumlu Tüketim, Sorumlu Üretim' webinarı yapıldı.
Webinarda; Yeşil Mutabakat tüm yönleri ile ele alınırken döngüsel ekonomi, iklim krizi, sürdürülebilir yaşam, kaynakların üretim ve tüketimde verimli kullanılması konuları tartışıldı.
AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Gutierrez Hidalgo, "İklim değişikliğinden kaynaklı seller, yangınlar gibi birçok konuda yaşanan olumsuz süreçler bize 'Yeşil Mutabakat' ile ekonomide de değişim ve dönüşüm zorunluluğu getirmiştir. Endüstride fosil yakıtların ve kaynakların ithalatının azaltılması için 3 trilyon euro şart. O nedenle kollektif bir çaba gerekiyor" dedi.
Webinarın açılış konuşmasını Inbussines Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler yaptı.
Gutierrez Hidalgo
Webinarda; Yeşil Mutabakat tüm yönleri ile ele alınırken döngüsel ekonomi, iklim krizi, sürdürülebilir yaşam, kaynakların üretim ve tüketimde verimli kullanılması konuları tartışıldı.
AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Gutierrez Hidalgo, "İklim değişikliğinden kaynaklı seller, yangınlar gibi birçok konuda yaşanan olumsuz süreçler bize 'Yeşil Mutabakat' ile ekonomide de değişim ve dönüşüm zorunluluğu getirmiştir. Endüstride fosil yakıtların ve kaynakların ithalatının azaltılması için 3 trilyon euro şart. O nedenle kollektif bir çaba gerekiyor" dedi.
Webinarın açılış konuşmasını Inbussines Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler yaptı.
Gutierrez Hidalgo