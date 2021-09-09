9 Eylül anlık canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi?

9 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Haftanın ikinci gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,34 seviyelerinde dengelendi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 9 Eylül Perşembe döviz kurlarında son durum!
9 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,4308
Dolar satış: 8,4325
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,9920
Euro Satış: 10,0037