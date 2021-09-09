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    • Ekonomi
    • 09.09.2021 22:09
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    • 09.09.2021 22:09
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    9 Eylül anlık canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi?

    9 Eylül dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar akşam saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın dördüncü gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 9 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    9 Eylül anlık canlı döviz kurları!

    9 Eylül dolar ve euro ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırım yapmak isteyenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Haftanın ikinci gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarındaki anlık durum sorgulanıyor. Dün dolar/TL, 8,34 seviyelerinde dengelendi. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 9 Eylül Perşembe döviz kurlarında son durum!

    9 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4308

    Dolar satış: 8,4325

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9920

    Euro Satış: 10,0037

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,6895

        Pound satış: 11,7092

        AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE KAPAND

        Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faiz kararı ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.

        Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.

        ECB'den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50, marjinal fonlama faizinin ise yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

        Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,04 değer kaybederek 467,69 puana geriledi.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,03 azalarak 7.022,62 puana düştü.

        Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 15.623,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24'lük artışla 6.684,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13'lük yükselişle 25.909,83 puana ulaştı.

        Avro/dolar paritesi, TSİ 19.01 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,183 seviyesinde bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi 9 Eylül anlık canlı döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar yükselecek mi?
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