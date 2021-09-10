Esnafa 83 milyar TL destek





1 milyon 78 bin esnafa 4 milyar 285 milyon lira gelir kaybı desteği ödendi.



171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira kira desteği sağlandı.



1 milyon 292 bin esnafa 4 milyon 310 milyon lira hibe sağlandı.



2 milyon 540 bin esnafa toplam hibe 8 milyar 954 milyon lira oldu.

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