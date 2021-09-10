Esnafa 83 milyar TL destek

Hükümet, salgınla mücadele döneminde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa dört koldan sahip çıktı.
Hibe, gelir kaybı, kira desteği ile 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi.
Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibariyle 74 milyar liraya ulaştı.
İşte milyonlarca esnafa yapılan ödemeler:
39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi.
1 milyon 163 bin esnafa 74 milyar liralık faiz indirimli kredi verildi.