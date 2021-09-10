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    Esnafa 83 milyar TL destek

    Hükümet, koronavirüs salgını döneminde esnafa sahip çıktı. Hibe, gelir kaybı, kira desteği ile 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. İşte milyonlarca esnafa yapılan ödemeler...

    Esnafa 83 milyar TL destek

    Hükümet, salgınla mücadele döneminde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa dört koldan sahip çıktı.



    Hibe, gelir kaybı, kira desteği ile 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi.



    Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibariyle 74 milyar liraya ulaştı.

    İşte milyonlarca esnafa yapılan ödemeler:

    39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi.

    1 milyon 163 bin esnafa 74 milyar liralık faiz indirimli kredi verildi.



        1 milyon 78 bin esnafa 4 milyar 285 milyon lira gelir kaybı desteği ödendi.

        171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira kira desteği sağlandı.

        1 milyon 292 bin esnafa 4 milyon 310 milyon lira hibe sağlandı.

        2 milyon 540 bin esnafa toplam hibe 8 milyar 954 milyon lira oldu.

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        Haberler Ekonomi Esnafa 83 milyar TL destek
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