YEO Teknoloji halka arz sonuçları merak ediliyor. Yatırımcıların yakıntan takip ettiği YEO Teknoloji'nin Ağustos ayında gerçekleştirilen halka arzında 100 milyon TL'lik büyüklük elde edildi. Yatırımcılardan 2 gün boyunca toplam arz tutarının 6,6 katı talep alındı. 121.489 kişinin katılım sağladığı Yeo Teknoloji halka arzında, en fazla 44- adet lot dağıtım gerçekleşti. Peki YEO Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot dağıtıldı? YEO teknoloji halka arz fiyatı, eşit mi oransal mı?
YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin halka arzı 27-31 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10:30-13:00 saatleri arasında "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılan halka arz sonuçları açıklandı.
YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ FİYATI, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
YEO Teknoloji halka arz fiyatı 20,00 TL'dir. Halka arza Garanti BBVA Mobil/Internet Bankacılığı ve Garanti BBVA eTrader hisse alış ekranından YEOTK.HE sembol kodunu aratarak katılabilmek mümkün.
Global Menkul Değerler'den KAP'ea yapılan açıklamaya göre, YEO'nun çıkarılmış sermayesinin 20 milyon TL'den 24 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle 4 milyon TL nominal değerli 4 milyon adet payın ve mevcut ortaklardan Tolunay Yıldız, Orhan Yıldız, Özbey Yıldız'ın sahip olduğu 218 bin 100'er adetlik paylar ile Barış Esen, Sinan Karahan ve Yasin Düven'in sahip olduğu 100.000'er adetlik paylar ve Caner Karataş'ın sahip olduğu 45 bin 500 adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet (B) grubu pay halka arz edildi.
6,6 kat talep toplandı
YEO paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 100 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.
Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 6,6 katına denk gelen 33 milyon 125 bin 924 pay karşılığı 126 bin 177 adet emir ile toplam 662 milyon 518 bin 480 TL talep toplandı. Mükerrer taramanın ardından 31 milyon 993 bin 163 pay karşılığı 121 bin 489 adet emir ile toplam 639 milyon 863 bin 260 TL talep kabul edildi ve 5 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.
YEO'nun halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 121.211 yatırımcı, 242 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 36 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 121.489 yatırımcıya 5.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıldı.
BORSADA HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?
Payların birincil piyasada işlem görmesi bekleniyor. Ek satışla ilgili talep gelmesi halinde 1.000.000 TL nominal değerli 1.000.000 adet ek payın halka arz edilmesi planlanıyor.
HALKA ARZ GELİRİ İLE YAPILACAKLAR
Taslak izahnamede yazan bilgilere göre YEO'nun halka arz geliri şöyle kullanılacak;
- %25 – %35 arası ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi
- %5 – %10 arası ile ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için kullanılması
- %15 – %25 arası ile kapasite artışı ve yeni yatırımlar
- %5 – %10 arası ile yeni ürün ve AR-GE faaliyetlerinin finansmanı
- %15 – %25 arası ile yenilenebilir enerji proje lisanlarının geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların finansmanı
- %15 – %25 arasını ise girişim sermayesi olarak kullanılması planlanmakta