YEO Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot dağıtıldı? YEO teknoloji halka arz fiyatı, eşit mi oransal mı?

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin halka arzı 27-31 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 10:30-13:00 saatleri arasında "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılan halka arz sonuçları açıklandı.

YEO TEKNOLOJİ HALKA ARZ FİYATI, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

YEO Teknoloji halka arz fiyatı 20,00 TL'dir. Halka arza Garanti BBVA Mobil/Internet Bankacılığı ve Garanti BBVA eTrader hisse alış ekranından YEOTK.HE sembol kodunu aratarak katılabilmek mümkün.

Global Menkul Değerler'den KAP'ea yapılan açıklamaya göre, YEO'nun çıkarılmış sermayesinin 20 milyon TL'den 24 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle 4 milyon TL nominal değerli 4 milyon adet payın ve mevcut ortaklardan Tolunay Yıldız, Orhan Yıldız, Özbey Yıldız'ın sahip olduğu 218 bin 100'er adetlik paylar ile Barış Esen, Sinan Karahan ve Yasin Düven'in sahip olduğu 100.000'er adetlik paylar ve Caner Karataş'ın sahip olduğu 45 bin 500 adet pay olmak üzere toplam 5 milyon adet (B) grubu pay halka arz edildi.

6,6 kat talep toplandı

YEO paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 100 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzda herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre toplam filtre edilmemiş 6,6 katına denk gelen 33 milyon 125 bin 924 pay karşılığı 126 bin 177 adet emir ile toplam 662 milyon 518 bin 480 TL talep toplandı. Mükerrer taramanın ardından 31 milyon 993 bin 163 pay karşılığı 121 bin 489 adet emir ile toplam 639 milyon 863 bin 260 TL talep kabul edildi ve 5 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.