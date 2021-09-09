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    • Ekonomi
    • 09.09.2021 10:44
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    • 09.09.2021 10:44
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Eylül ayında 170 milyon lira SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemesi yapacağız

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylül ayı içinde 170 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Yanık, bugün hesaplara yatmaya başlayan ödemelerin 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

    AA
    170 milyon lira bu ay hesaplarda

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

    15 EYLÜL'E KADAR TAMAMLANACAK
    Bu kapsamda, ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran Yanık, eylül ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

    "170 MİLYON LİRA"
    Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon lira SED ödemesi yapacağız."

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    Haberler Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Eylül ayında 170 milyon lira SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemesi yapacağız
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