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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 08:30
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    • 10.09.2021 08:30
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    Merkez konumdaki 1+1 80 metrekare daire 56.000 TL'ye satışa çıktı! Zararına satılıyor! Evi olmayan kalmasın

    Zararına satılıyor! Evi olmayan kalmasın... Son dönemlerde yükselen emlak fiyatları karşısında yeni ev alabilmek isteyen çoğu vatandaş son derece çaresiz. Bundan kaynaklı olarak herkes bankaların ilanlarına yönelmiş durumda. Bilindiği üzere bankalar son derece ideal fiyatlar üzerinden, pazarının yarı fiyatıyla satışlar yapıyor. İşte son eklenen ilanın detayları.

    takvim.com.tr
    Evi olmayana müjde verildi! Merkez konumdaki daire 56 bin lira

    1+1 80 metrekare daire 56.000 TL'ye satışa çıktı! Ziraat Bankası evi olmayana müjdeyi verdi merkez konumdaki daireyi çok uygun bir fiyata
    satıyor. Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları ilgi çekmeye devam ediyor. Banka doğrultusundan son eklenen ilan son derece beğenildi. Ziraat Bankası'nın resmi sitesi üzerinden ilanları incelemek ve öneri vermek mümkündür. Eğer ihaleye giripte kazanamazsanız yatırdığınız teminat tutarını bankadan geri alabiliyorsunuz, fakat kazanıpta satış süreci tamamlanmayan ihalelerde teminat geri ödenmeyebilir. Bununla alakalı bankadan doğru bulguyu alabilmeniz mümkündür.

    80 Metrekare Ev 56 Bin Lira

    Ziraat Bankası gayrimenkul ilanlarından birisi olan 1+1 80 metrekare ev, oldukça dikkat çekti. Hali hazırda açık arttırmada olan evin bilgileri ve özellikleri şu şekilde:

    Apartman dairesinde bulunan ev 1 odaya ve 1 salona sahip. Ortalama olarak 80 metrekare.

    Evin ısınma tipi merkezi olmasının yanı sıra hali hazırda oturan kimse yok.

    2012 yılında inşa edilen evin krediye uygunluğu da var. Yani nakit eksiğiniz varsa, kredi çekerek evi satın alabilirsiniz.

    5. katta bulunan ev birçok noktada avantaj sağlarken merkezi bir konumda bulunuyor.

    Hali hazırda Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları arasında açık arttırmada ola evin, başlangıç fiyat 56 bin lira. Banka 3.360 lira teminat bedeli istiyorken, minimum artış 1.000 lira.

        Ziraat Bankasından Ev Nasıl Alınır?

        Son dönemlerde birçok kişi bankaların ilanların yönelmiş durumda. Bankalar artan emlak fiyatlarına karşı olarak eşsiz fiyatlar sunuyor. Bundan kaynaklı olarak da Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer bankaların gayrimenkul ilanları gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

        Sizlerde yukarıda sizlerle paylaştığımız ev hakkında daha fazla bilgi almak, detayları öğrenmek ve diğer ilanlara göz atmak isterseniz, bu adrese '' https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-details.intengo?gayrimenkulId=23391&cid=2632761#19772 '' gidebilirsiniz.

        Ziraat Bankası Satılık Ev İlanları

        Ziraat Bankası'nın resmi sitesi üzerinden ilanları incelemek ve öneri vermek mümkündür. Eğer ihaleye giripte kazanamazsanız yatırdığınız teminat tutarını bankadan geri alabiliyorsunuz, fakat kazanıpta satış süreci tamamlanmayan ihalelerde teminat geri ödenmeyebilir. Bununla alakalı bankadan doğru bulguyu alabilmeniz mümkündür.

        Eğer tespit edilen gayrimenkulu banka kredisi ile alabilmek istiyorsanız gene bankada buna göre birkaç evrak doldurmanız gerekmektedir. Hem de konut kredisi ile alıncak evler amacıyla bankadan konutun değerinin en çok %75'ine kadarı kredi kullanılabilmektedir. Sizde Ziraat Bankasından satılık gayrimenkuller ilanlarına göz atarak en ideal konut, arsa, ev, arazi, çiftlik ihalelerine girebilir ve satış süreçlerini hızlandırabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Merkez konumdaki 1+1 80 metrekare daire 56.000 TL'ye satışa çıktı! Zararına satılıyor! Evi olmayan kalmasın
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