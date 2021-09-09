Merkez konumdaki 1+1 80 metrekare daire 56.000 TL'ye satışa çıktı! Zararına satılıyor! Evi olmayan kalmasın

1+1 80 metrekare daire 56.000 TL'ye satışa çıktı! Ziraat Bankası evi olmayana müjdeyi verdi merkez konumdaki daireyi çok uygun bir fiyata
satıyor. Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları ilgi çekmeye devam ediyor. Banka doğrultusundan son eklenen ilan son derece beğenildi. Ziraat Bankası'nın resmi sitesi üzerinden ilanları incelemek ve öneri vermek mümkündür. Eğer ihaleye giripte kazanamazsanız yatırdığınız teminat tutarını bankadan geri alabiliyorsunuz, fakat kazanıpta satış süreci tamamlanmayan ihalelerde teminat geri ödenmeyebilir. Bununla alakalı bankadan doğru bulguyu alabilmeniz mümkündür.
80 Metrekare Ev 56 Bin Lira
Ziraat Bankası gayrimenkul ilanlarından birisi olan 1+1 80 metrekare ev, oldukça dikkat çekti. Hali hazırda açık arttırmada olan evin bilgileri ve özellikleri şu şekilde:
Apartman dairesinde bulunan ev 1 odaya ve 1 salona sahip. Ortalama olarak 80 metrekare.
Evin ısınma tipi merkezi olmasının yanı sıra hali hazırda oturan kimse yok.
2012 yılında inşa edilen evin krediye uygunluğu da var. Yani nakit eksiğiniz varsa, kredi çekerek evi satın alabilirsiniz.
5. katta bulunan ev birçok noktada avantaj sağlarken merkezi bir konumda bulunuyor.
Hali hazırda Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları arasında açık arttırmada ola evin, başlangıç fiyat 56 bin lira. Banka 3.360 lira teminat bedeli istiyorken, minimum artış 1.000 lira.