Merkez konumdaki 1+1 80 metrekare daire 56.000 TL'ye satışa çıktı! Zararına satılıyor! Evi olmayan kalmasın

Ziraat Bankasından Ev Nasıl Alınır?

Son dönemlerde birçok kişi bankaların ilanların yönelmiş durumda. Bankalar artan emlak fiyatlarına karşı olarak eşsiz fiyatlar sunuyor. Bundan kaynaklı olarak da Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer bankaların gayrimenkul ilanları gönül rahatlığıyla tercih edilebilir.

Sizlerde yukarıda sizlerle paylaştığımız ev hakkında daha fazla bilgi almak, detayları öğrenmek ve diğer ilanlara göz atmak isterseniz, bu adrese '' https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-details.intengo?gayrimenkulId=23391&cid=2632761#19772 '' gidebilirsiniz.