Türkiye Sigorta 1 yaşında (Ekonomi haberleri)

Birinci yılın dolması dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması konusunda önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın, dünyada örneği olmayan çapta bir birleşmeyi, rekor bir sürede tamamlamanın yanı sıra henüz ilk yılında performans anlamında önemli başarılara imza attığını söyledi.
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Denizbank, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600 TL ya da 1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans ve 500 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunan kampanyayı hayata geçirdi. Kampanyadan, DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın, İstanbulkart'ını kişiselleştiren, DenizBank'ın yaptığı değerlendirme sonucu talebi olumlu bulunan herkes faydalanabiliyor.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ LİMAK'TA
Rus şirketi Unigreen Energy, Kaliningrad'taki Chernyakhovsk şehrinde inşa edeceği güneş paneli fabrikası için Limak'ın Rusya'daki iştiraki Limak Marash'ı seçti. Toplam yatırım tutarı 24.7 milyar ruble (285.2 milyon euro) olan tesis Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim fabrikası olacak. 2022 yılı sonuna doğru üretime geçmesi hedeflenen fabrika 1.3 GW'lık silikon n-type monokristal kütük ve plakanın yanı sıra 1 GW'lık HJT güneş hücresi üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrika, Kalningrad şehrinde olacak.