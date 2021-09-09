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    Türkiye Sigorta 1 yaşında (Ekonomi haberleri)

    Birinci yılın dolması dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması konusunda önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın, dünyada örneği olmayan çapta bir birleşmeyi, rekor bir sürede tamamlamanın yanı sıra henüz ilk yılında performans anlamında önemli başarılara imza attığını söyledi.

    Türkiye Sigorta 1 yaşında

    Birinci yılın dolması dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması konusunda önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın, dünyada örneği olmayan çapta bir birleşmeyi, rekor bir sürede tamamlamanın yanı sıra henüz ilk yılında performans anlamında önemli başarılara imza attığını söyledi.

    DENİZBANK'TAN DESTEK KREDİSİ
    Denizbank, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600 TL ya da 1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans ve 500 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunan kampanyayı hayata geçirdi. Kampanyadan, DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın, İstanbulkart'ını kişiselleştiren, DenizBank'ın yaptığı değerlendirme sonucu talebi olumlu bulunan herkes faydalanabiliyor.

    AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ LİMAK'TA
    Rus şirketi Unigreen Energy, Kaliningrad'taki Chernyakhovsk şehrinde inşa edeceği güneş paneli fabrikası için Limak'ın Rusya'daki iştiraki Limak Marash'ı seçti. Toplam yatırım tutarı 24.7 milyar ruble (285.2 milyon euro) olan tesis Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim fabrikası olacak. 2022 yılı sonuna doğru üretime geçmesi hedeflenen fabrika 1.3 GW'lık silikon n-type monokristal kütük ve plakanın yanı sıra 1 GW'lık HJT güneş hücresi üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrika, Kalningrad şehrinde olacak.

        MİGROS'TAN MEDYA ŞİRKETİ
        Migros, pazarlama alanında bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk perakende medya şirketi Mimeda'yı kurdu. Data, iletişim kanalları ve reklam teknolojisini bir araya getiren Mimeda, markaları doğru alanda ve doğru hedef kitle ile buluşturma hizmetini sunuyor. Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, "Birlikte çalıştığımız markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi için özel bir ekip ile gerekli tüm aksiyonların alınmasını sağlıyoruz." dedi.

        İHRACATIN METALİK YILDIZLARINA ÖDÜL
        İstanbul         Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2020 yılında gerçekleştirdiği 8,4 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. 'İhracatın Metalik Yıldızları' gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki sektörün bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağını söylerken,Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, demir ve demir dışı sektörünün ihracatın yüz akı olduğunu söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ihracattaki birim değerindeki artışa vurgu yaptı. 'İhracatın Metalik Yıldızları' ödül töreninde 25 kategoride toplam 75 ödül verildi. Ayrıca 26 derneğe desteklerinden ötürü teşekkür plaketi sunulan etkinlikte İDDMİB İhracat Şampiyonları sırasıyla Kibar Dış Ticaret A.Ş., Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Asaş Alüminyum şirketleri oldu.

        GELECEK İÇİN SIFIR ATIK
        Emine Erdoğan, Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu: Proje geleceğe yapılan büyük bir yatırımdır. Bugüne kadar 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu çalışmalardan, 30 milyar lira kazanç sağlandı.

        REKORTMEN
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        Haberler Ekonomi Türkiye Sigorta 1 yaşında (Ekonomi haberleri)
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