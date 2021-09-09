Türkiye Sigorta 1 yaşında (Ekonomi haberleri)

İHRACATIN METALİK YILDIZLARINA ÖDÜL

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2020 yılında gerçekleştirdiği 8,4 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. 'İhracatın Metalik Yıldızları' gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki sektörün bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağını söylerken,Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, demir ve demir dışı sektörünün ihracatın yüz akı olduğunu söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ihracattaki birim değerindeki artışa vurgu yaptı. 'İhracatın Metalik Yıldızları' ödül töreninde 25 kategoride toplam 75 ödül verildi. Ayrıca 26 derneğe desteklerinden ötürü teşekkür plaketi sunulan etkinlikte İDDMİB İhracat Şampiyonları sırasıyla Kibar Dış Ticaret A.Ş., Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Asaş Alüminyum şirketleri oldu.

GELECEK İÇİN SIFIR ATIK

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu: Proje geleceğe yapılan büyük bir yatırımdır. Bugüne kadar 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bu çalışmalardan, 30 milyar lira kazanç sağlandı.

REKORTMEN

Ronaldo, Manchester'a transfer oldu. Takipçisi 339 milyonu buldu. Premier Lig'deki 20 takımın takipçi sayısı ise 186 milyondu!