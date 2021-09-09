Akkuyu NGS'de çalışmalara tam gaz devam! İkinci katman da tamam!

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan ve reaktör binasının korunmasını sağlayan iç koruma kabuğu, boru ve polar vinç girişleri için destek görevi görüyor. Bu sayede NGS'nin işletim aşamasında nükleer reaktörün bakım operasyonları gerçekleştiriliyor. Ayrıca iç koruma kabuğunun ikinci katmanı, toplam 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğine sahip.
Ağırlığı 5-7 ton arasında değişen 6 metre yüksekliğindeki bölümler birbirine kaynaklanarak bağlantı parçaları ve gömülü parçalarla donatılmış tek bir silindirik konstrüksiyona monte ediliyor. Konstrüksiyonun toplam ağırlığı 321,9 ton, yüksekliği 12 metre, çevre uzunluğu ise 138 metreden oluşuyor.
Böylece ikinci katmanın kurulumundan sonra ikinci ünitenin reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 16,95 metreye ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, birkaç ay boyunca bölümlerin tek bir konstrüksiyona kurulum işleminin gerçekleştiğini ve kurulumuna başlamadan önce tüm kaynaklı bağlantıların kusurlarının ultrasonik yöntemle kontrol edildiğini belirtti.
Butckikh, iç koruma kabuğunun katmanlarının büyütülmüş montaj teknolojisinin, Leningrad NGS-2'nin yapımında kendini kanıtladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: