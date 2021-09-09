Akkuyu NGS'de çalışmalara tam gaz devam! İkinci katman da tamam!

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan ve reaktör binasının korunmasını sağlayan iç koruma kabuğu, boru ve polar vinç girişleri için destek görevi görüyor. Bu sayede NGS'nin işletim aşamasında nükleer reaktörün bakım operasyonları gerçekleştiriliyor. Ayrıca iç koruma kabuğunun ikinci katmanı, toplam 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğine sahip.