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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 08:27
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    • 10.09.2021 08:27
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    Ve son dakika netleşti! Paranız yatırılmazsa... 1.259 lira bugün hesaplarda! Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı!

    Ve son dakika netleşti! 1.259 lira bugün hesaplarda! Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını, 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını bildirdi. Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız."

    1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

    Ve sonunda netleşti! 1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında çalışmalarını yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerin ekonomik koşullarını destelemek amacıyla SED yardımı yapılır. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Eylül ayı ödemelerinin başladığını belirtti. Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini kaydetti.

    SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİ NEDİR?

    SED ödemeleri başka sosya yardımlardan değişik olarak hak sahibi vatandaşlara maaş bağlanması manasına gelmez. SED yardımı çocuklarının esas gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük civarda dahi sürüdükte zorluk yaşam sürdüren ailelere verdiği bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını tedavi ve değiştirme vakitcinde çocukların bakımı ve desteklenmesi suretiyle geçici bir vakit SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.



    SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    SED müracaatı e -devlet üzerinden yapılabiliyor.

    İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor.

    Dilekçe

    T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    Gerektiğinde alıncak sıhhat raporu, öğrenci belgesi

    İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir.

        SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİ NEDİR?

        SED ödemeleri diğer sosya yardımlardan farklı olarak hak sahibi kişilere maaş bağlanması anlamına gelmez. SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürüdükte zorluk yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır.

        E-DEVLET SED BAŞVURUSU

        SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir.

        SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI
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        Haberler Ekonomi Ve son dakika netleşti! Paranız yatırılmazsa... 1.259 lira bugün hesaplarda! Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı!
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