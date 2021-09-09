Ve son dakika netleşti! Paranız yatırılmazsa... 1.259 lira bugün hesaplarda! Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı!

Ve sonunda netleşti! 1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında çalışmalarını yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerin ekonomik koşullarını destelemek amacıyla SED yardımı yapılır. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Eylül ayı ödemelerinin başladığını belirtti. Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini kaydetti.