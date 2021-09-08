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    • Ekonomi
    • 08.09.2021 16:14
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    • 08.09.2021 16:17
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    TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil (TOGG) fiyat listesi belli oldu mu? MPV, SUV, sedan, hatchback üretilecek mi?

    Türkiye, sanayi ve üretim alanında büyük adımlar atarken, ilk yerli araba özelliğini taşıyan TOGG hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil TOGG'un hangi tarihte banttan ineceğini ve yollarda olacağını açıkladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aktardığı bilgilere göre otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek. Yerli otomobilin 2SUV, 1 MPV, 1 sedan ve 1 hatchback model üretilecek. Toplam 4 binden fazla vatandaşın istihdam edilmesi beklenen fabrikanın yılda 150 binden fazla araç üretmesi planlanıyor. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fiyat listesi belli oldu mu? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu?

    TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank son dakika açıklamalarda bulunarak, TOGG'un hangi tarihte banttan ineceğini ve yollarda olacğaını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından yerli otomobil fiyatları, özellikleri gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil (TOGG) fiyat listesi belli oldu mu? MPV, SUV, sedan, hatchback üretilecek mi? İşte detaylar!

    TOGG YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK? BAKAN VARANK TARİH VERDİ!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil TOGG'un 2022'de banttan ineceğini ve yollarda olacağını açıkladı.

    TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?

    Yeli otomobil TOGG'un fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin 2022 yılında açıklanması bekleniyor.

    TOGG'un fiyatıyla ilgili çıkan haberlere yapılan açıklama şu şekilde;

    "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

        TOGG NEDİR?

        Yerli otomobil konusunda 2017 yılında başlayan çalışmalarda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zorlu Grubu bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu oluşturdu. TOGG adı da bu grubun adının kısaltmasından ortaya çıktı.

        TOGG ÖZELLİKLERİ

        TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlatısına da sahip olacak.

        İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.
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        Haberler Ekonomi TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil (TOGG) fiyat listesi belli oldu mu? MPV, SUV, sedan, hatchback üretilecek mi?
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