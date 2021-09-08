TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank son dakika açıklamalarda bulunarak, TOGG'un hangi tarihte banttan ineceğini ve yollarda olacğaını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından yerli otomobil fiyatları, özellikleri gibi bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil (TOGG) fiyat listesi belli oldu mu? MPV, SUV, sedan, hatchback üretilecek mi? İşte detaylar!
TOGG YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK? BAKAN VARANK TARİH VERDİ!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil TOGG'un 2022'de banttan ineceğini ve yollarda olacağını açıkladı.
TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?
Yeli otomobil TOGG'un fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin 2022 yılında açıklanması bekleniyor.
TOGG'un fiyatıyla ilgili çıkan haberlere yapılan açıklama şu şekilde;
"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."