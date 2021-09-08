TOGG ne zaman çıkacak? Yerli otomobil (TOGG) fiyat listesi belli oldu mu? MPV, SUV, sedan, hatchback üretilecek mi?

TOGG NEDİR?

Yerli otomobil konusunda 2017 yılında başlayan çalışmalarda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zorlu Grubu bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu oluşturdu. TOGG adı da bu grubun adının kısaltmasından ortaya çıktı.

TOGG ÖZELLİKLERİ

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlatısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.