TESK'ten yapılandırmada uzatma talebi! TESK Başkanı Palandöken Başkan Erdoğan ile görüşecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde yapılandırma başvuru süresinin yıl sonuna kadar uzatılması çağrısında bulunarak, "Konuyla ilgili Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Yapılandırma süresinin uzatılmasıyla rahat bir nefes alacak duruma geleceğiz" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ÇESOB)'u ziyaret etti. Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları ile bir araya gelen Palandöken, esnaf ve sanatkarların şikayet ve taleplerini dinledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle esnafların zor günler yaşadığını hatırlatan Palandöken, "1.5 yıldır devam eden pandemi sürecinde esnafların kapalı kalması, mesleklere göre yarı açık, yarı kapalı olması nedeniyle önemli sıkıntılar yaşadık. Sadece pandemi değil geçtiğimiz günlerde ülkemizin değişik bölgelerinde yangınlar çıktı. Pandemi bitti derken yangın başladı. Ciğerlerimiz yandı. Zaman zaman cumhurbaşkanımızla afet bölgelerine giderek incelemelerde bulunduk. Ardından hiç beklenmedik anda sel geldi. Oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Birliklerimiz, federasyonlarımız elinde hangi imkan varsa afet bölgelerine taşıyarak yaraların sarılmasına katkıda bulundu. Yüce Allah bir daha böyle felaketleri ülkemizi uzak etsin. Göç meselesi de uluslar arası gelişmelerle ilgili. Allah kimseyi topraksız, vatansız, bayraksız bırakmasın" diye konuştu.