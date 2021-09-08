TESK'ten yapılandırmada uzatma talebi! TESK Başkanı Palandöken Başkan Erdoğan ile görüşecek





"DEVLETİN YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİK"

Pandemi döneminde devletin yanlarında olduğunu hissettiklerini vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, "Kira desteği gibi, kredi gibi, vergilerin ötelenmesi gibi meselelerde hükümet esnaflara karşı önemli bir duyarlılık gösterdi. Pandemi döneminde devletin yanımızda olduğunu hissettik. Yaklaşık 2 yıldır ödemelerdeki ötelemeler esnafları biraz daha rahatlattı. Hükümet yapılanma sürecini Eylül ayı sonuna kadar uzattı ama önümüzdeki dönemde de bu gündeme gelecek. Bu hafta sonunda Ahilik Haftası ile ilgili toplantıda da Cumhurbaşkanımızdan bu konuyla ilgili ricada bulunacağız. Mutlaka ve mutlaka ötelenmesi lazım. Öte yandan taşıtlarda önemli bir sorun vardı. ÖTV ve KDV kalksın araçlar yenilensin piyasa canlansın deniliyordu. ÖTV'de düşüş oldu. Piyasaların canlanması, toparlanması lazım. Bunların hepsi zaman içerisinde olacak. Bu yılın sonuna kadar taksitlerin ötelenmesi ile ilgili çalışma devam edecek. Ondan sonra rahat bir nefes alacak duruma geleceğiz" ifadelerini kullandı.