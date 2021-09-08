İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları bugün itibariyle yenilendi! Tüm bankalardan son dakika art arda faiz oranları duyurusu!



Vadeli Mevduat Hesabı Ne Demek?

Bankacılıkta, belirli bir vakit amacıyla para yatırılan hesaba vadeli mevduat hesabı adı verilir. Mevduat, bankaya yatırılan birikimler manasına gelir. Vadeli mevduat ise birikimlerin belli bir vakitliğine faiz kazanmasını ifade eder ve bu vakitye hesabın vadesi adı verilir.

Vadeli hesaplar Türk Lirası ve döviz cinsinden olabilir. Vade seçenekleri çok detaylı olmakla eş güdümlü genel olarak 1 ay, 3 ay, 6 ay 12 ay ve 24 aydır. Söz hususu vadeler amacıyla ödenen senelik faiz oranları ve Türk Lirası ve başka döviz mevduatına ödenen faiz oranları değişikdır. Vadeli mevduata ödenen faizler pazar koşullarına göre belirlenir. Her banka değişik vadeler amacıyla değişik faiz oranları uygular.

Yatırılan paranın bağlandığı vade sonucunda, hesapta tespit edilen ana para ve işleyen faizi ile eş güdümlü çekilebilir. Vade sonucunda hesap bakiyesi tamamiyle ya da kısmen çekilebilir, otomatik olarak vade yenilenmesi talimatı verilebilir ya da hesaba değişik bir vade tanımlanabilir.

Vadeli mevduat hesabı yatırım ve birikim gerçekleştirmek amacıyla en basit ve avantajlı seçeneklerden biridir. Paranın bağlandığı vadenin erken çözülmemesi şartıyla, vadeli hesapta tespit edilen birikimler, işletilen faiz nedeniyle vakit içersinde değer kazanır. O amaçla Vadesiz hesaba yatırılan paralar her vakit çekilebilirken, vadeli mevduat hesabına yatırılan paralar vade sonucunda işleyen faiziyle eş güdümlü çekebilir. Vadeli hesap açmak amacıyla bankaların tespit ettiği en az tutar kadar para yatırmak gereklidir. Her bankanın Türk Lirası ve döviz cinsinden vadeli mevduat açtırabilmek tespit ettiği mimum tutar değişik olabilir. Hesabın vadesi uzadıkça ve yatırılan paranın miktarı arttıkça faiz getirisi de o kadar artar.