İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları bugün itibariyle yenilendi! Tüm bankalardan son dakika art arda faiz oranları duyurusu!

2021 yılının Eylül ayına girilmesi ile eş güdümlü bankalarda faiz farklılığı yoluna gidildi. 8 Eylül'ün gelmesi ile eş güdümlü ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerindeki faiz oranları değiştirildi. Birçok vatandaş kredi faiz oranları ne kadar oldu? Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadardır? 2021 kredi faiz oranları nedir? gibi merak ettikleri çoğu soruyor internet üzerinden incelemeye başladı. Biz de haberimizde bankalar doğrultusundan ilan edilen kredi faiz oranlarındaki son halini siz okuyucularımız amacıyla haberimizde derledik. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Vakıfbank, Halkbank, TEB Bankası, İş Bankası gibi çoğu bankadaki kredi faiz oranları ne kadardır?
Güncel Akbank Kredi Faiz Oranları
Direkt kredi faiz oranı 1.50
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.43
Taşıt kredisi faiz oranı 1.63
Konut kredisi faiz oranı 1.39
Güncel Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları
Tüketici kredisi faiz oranı 1.51
Taşıt kredisi faiz oranı 1.61
Konut kredisi faiz oranı 1.37
Güncel Halkbank Kredi Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.63
Taşıt kredisi faiz oranı 1.54
Konut kredisi faiz oranı 1.38
Güncel Vakıfbank Kredi Faiz Oranları
Konut kredisi faiz oranı 1.32
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.59
Taşıt kredisi faiz oranı 1.50
Güncel Garanti BBVA Kredi Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.69
Konut kredisi faiz oranı 1.46
Taşıt kredisi faiz oranı 1.69
Güncel İş Bankası Kredi Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.65
Taşıt kredisi faiz oranı 1.65
Ev kredisi faiz oranı 1.41