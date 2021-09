THY ihracatçıyı uçuracak (Ekonomi haberleri)

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında ihracatçılara uygun koşullarda kargo hizmeti vermeyi amaçlayan "Hava Kargo İşbirliği Protokolü" imzalandı. Anlaşmayla Turkish Cargo, 32 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 10 ila 35 arasında indirimli taşıyacak. Böylece ihracatta yaklaşık 6 milyar dolarlık ek kapasite oluşacak. Protokol kapsamında, yumurtadan balığa bozulabilir ürünler de indirim kapsamına alındı.İmza töreni, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın katılımıyla Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.

HALKBANK YILIN EN İYİ İŞVERENİ

Halkbank, "Yılın En İyi Bankası" ödülünden sonra "Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni" ödülüne layık görüldü. Banka, İnsan Kaynakları ve Eğitim/Gelişim alanına odaklanan Stevies for Great Employers (SAGE) programı çerçevesinde "Employer of the Year" kategorisinde en yüksek puana ulaşarak altın ödül aldı ve bu ödülü ülkemize getiren ilk banka oldu. Ayrıca "Best Leadership Development Program" ve "Leadership Training" kategorilerinde 'Gelibolu Programı' ile iki bronz ödül alan Halkbank "Bankacılık Sektöründe Yılın En İyi İşvereni" unvanını da kazanmış oldu.

TURKCELL 4.5G HIZINDA LİDER

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği'nin raporuna göre, Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi ve 4.5G hızında Avrupa'nın en iyi operatörü oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "En iyi hizmeti sunma odağından vazgeçmeden aralıksız çalışmaya ve yatırıma devam ediyoruz. " dedi.

SUYA YÜZDE 15.62 ZAM

CHP'li İBB, İSKİ'nin suyunu yüzde 40 artırmak istedi. AK Parti reddetti. İstanbul'da suyun metreküpüne yüzde 15.62 oranında zam kararı verildi.