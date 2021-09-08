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    • Ekonomi
    • 08.09.2021 12:55
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    • 08.09.2021 13:09
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    Borsa İstanbul'da endekse yabancı dopingi

    BIST 100 endeksi ağustos ayını yüzde 5,68 oranında yükselişle kapattı. Son 8 ayın en iyi performansı sergilenirken, yabancılar ağustosta yılın en yüksek tutarlı hisse alımını yaptı.

    Borsa İstanbul’da endekse yabancı dopingi

    Ağustos'ta küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması ve gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşmesine karşın Türk varlıklarına yabancı ilgisi artarken, yabancı yatırımcılar geçen ay 478 milyon dolarla Aralık 2020'den bu yana en yüksek tutarlı hisse alımını gerçekleştirdi.

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ağustosta yüzde 5,68 artışla son 8 ayın en iyi performansını sergilerken, yabancıların geçen ayki net 478 milyon dolarlık hisse senedi alışı da bu performansta etkili oldu.

    Öte yandan, yabancıların yılbaşından bu yana yaptıkları işlemlere bakıldığında hisse senetlerinde net satıcı konumunda oldukları ve ağustos itibariyle 1 milyar 404 milyon dolarlık net satış yaptıkları görülüyor.

    Analistler, borsada yabancı alışlarının artmasında Türk lirası varlıklarda son dönemde gözlemlenen istikrarlı seyir ve görece ucuz fiyatların önemli rol oynadığını belirtti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin sıkı duruş mesajını yenilemesinin Türk lirasında carry trade fırsatını ortaya çıkardığını aktaran analistler, bu durumun da hisse senetlerine olan talebi artırmış olabileceğini kaydetti.

    Analistler, öte yandan, Borsa İstanbul'un dolar bazlı bakıldığında oldukça iskontolu olduğuna dikkati çekerek, Borsa İstanbul'un önceki zirvelerinden uzak olduğunu ve teknik açıdan getiri potansiyelinin yüksek olduğunu bildirdi.

    Dolar bazında cari fiyatlarla 171 seviyelerinde olan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi 510 seviyesinde bulunuyor.

    YABANCILAR EN ÇOK GARANTİ BBVA HİSSESİ ALDI
    Yabancıların aldıkları hisselerin neredeyse tamamı Yıldız Pazar'daki şirketlerden oluşurken, gözdeleri ise Garanti BBVA hisseleri oldu.

    Ağustos'taki söz konusu alışların yaklaşık üçte biri Garanti BBVA'da gerçekleşirken, yabancılar bu pay senedinde net 149 milyon dolarlık net alım yaptı.

        Garanti BBVA'yı 110 milyon dolarla Şişecam, 75 milyon dolarla BİM Birleşik Mağazalar, 62 milyon dolarla Tofaş Otomotiv ve 42 milyon dolarla Akbank ile Koç Holding izledi.

        Yabancıların en çok sattığı hisseler ise sırasıyla 54 milyon dolarla Arçelik, 45 milyon dolarla Ereğli Demir Çelik, 32 milyon dolarla Ford Otosan, 21 milyon dolarla Koza Altın ve 20 milyon dolarla Kardemir (D) oldu.

        BORSA İSTANBUL YABANCI YATIRIMCI ÇEKMEYE DEVAM EDEBİLİR
        Analistler, Borsa İstanbul'daki yabancı payının yüzde 42'yle tarihi düşük seviyesine gerilediğini hatırlatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik aktivitedeki büyüme ivmesinin Türk lirası varlıkları için avantaj olduğunu kaydetti.

        Tedarik zincirinde özellikle Asya ekonomileri bazlı kırılmaların, Avrupa'ya coğrafi yakınlığın etkisiyle Türk şirketleri tarafından ikame edildiğini hatırlatan analistler, bu durumun Türk şirketlerini göz önüne çıkardığını dile getirdi.

        Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük bir kısmının ikinci çeyreği olumlu geçirdiğini ifade ederek, bazı yabancı yatırım kuruluşlarının hisse bazlı alım önerilerinin de dikkat çekici biçimde karşılık bulduğunu kaydetti.

        26 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE
        Yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyü 23.5 milyar dolarla 26 Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yabancı yatırımcının ilgisi Türk Lirası'nı performans olarak zirveye taşıdı. Türk Lirası, ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltmaya başlayacağı sinyalini verdiği 21 Haziran'dan bu yana dolar karşısında yüzde 5.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. TL'nin ardından ikinci sırada yer alan Meksika Peso'nun dolar karşısındaki değer kazanımı yüzde 2.1'de kaldı. Böylece, TL dolar karşısındaki yükselişte son 2.5 ayda en yakın rakibinin iki katı iyi bir performans sergilemiş oldu.

        YABANCI FIRSAT KOLLUYOR
        Son dönemde piyasaya yabancı girişinin çok belirgin olduğuna dikkat çeken Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Özellikle BİST 30 hisselerine farklı farklı yabancı fonları giriyor. Kur tarafında suların biraz durulması da bunu etkiledi. Olumlu performans devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını muhtemelen bu yıl bitmeden azaltmaya başlaması bekleniyor. Bunun dolar tarafına yansımasını izlemek lazım. Fed Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltmayı ve faiz artırmayı kavramsal olarak ayrıştırarak bu söylemi dengeledi. Bu nedenle gelişen piyasalar ve TL iyi bir performans sergiliyor.

        Aynı zamanda yüksek seyreden enflasyondan dolayı, TCMB'nin erken gevşemeyeceğine yönelik piyasa inancı güçleniyor. Türk piyasası ucuz ve maliyetler giriş için çok uygun. Bu nedenle yabancı, özellikle BIST- 30 hisselerinde fırsat kollamayı sürdürecek. TL'nin durumu ise Fed ve TCMB politika dengesine bağlı olacak. Bu süreçte enflasyonda düşüş sağlanması, reel faiz pozisyonunun rahatlaması anlamında önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.

            1.9 MİLYAR $ SWAP'LA GİRDİ
            Merkez Bankası verilerine göre temmuz ve ağustosta Türkiye'ye net yabancı girişi, swaplarla birlikte 3 milyar dolara ulaştı. Sadece 4 haftaki giriş ise yaklaşık 900 milyon dolar oldu. Son iki ayda yabancılar swap kanalıyla 1.9, menkul kıymet ve tahvil kanalıyla ise 1.1 milyar dolarlık net giriş gerçekleştirdi.

            4 HAFTADA 861 MİLYON $
            Yurtdışında yerleşik kişiler, 27 Ağustos ile biten haftada net 43.1 milyon dolarlık hisse senedi, 60.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11.3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Böylece son 4 haftada yurt dışında yerleşik kişilerin net alım tutarı hisse senedinde 515.2 milyon dolar, DİBS'te 334.3 milyon dolar ve şirket borçlanma senetlerinde 11.6 milyon dolar oldu. 4 haftadaki toplam giriş 861 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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