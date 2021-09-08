Borsa İstanbul’da endekse yabancı dopingi

Garanti BBVA'yı 110 milyon dolarla Şişecam, 75 milyon dolarla BİM Birleşik Mağazalar, 62 milyon dolarla Tofaş Otomotiv ve 42 milyon dolarla Akbank ile Koç Holding izledi.

Yabancıların en çok sattığı hisseler ise sırasıyla 54 milyon dolarla Arçelik, 45 milyon dolarla Ereğli Demir Çelik, 32 milyon dolarla Ford Otosan, 21 milyon dolarla Koza Altın ve 20 milyon dolarla Kardemir (D) oldu.