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    • Ekonomi
    • 09.09.2021 08:51
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    • 09.09.2021 08:51
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    Bu otomobiller 45.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinizi yakmıyor! Araç almak için servet dökmeyin!

    Koronavirüsün sonrasında her alanda bulunduğu gibi otomobil fiyatlarında da ciddi bir artış ortaya geldi. Sıfır araçlara el sürülmezken bundan sonra ikinci el araçlarda da fiyatlar sıfırından aşağı kalmıyor. İcradan vasıta almadan evvelce E-uyap'dan aracın hangi yeddi emin deposunda olduğunu öğrenmelisiniz. İhaleye gireceğiniz vasıta uzun süreden beri depo 'da yattığı amacıyla esasen bir masrafı mutlaka olacaktır ancak ihaleye girmeden aracı denetim edip eksik parçaları lastiği vs. olup olmadığını denetim etmelisiniz zira sitedeki açıklama evresinde yazandan daha çok eksikler çıkabiliyor.

    takvim.com.tr
    Servet dökmeyin! Bu otomobiller 45.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla...

    ÖTV matrah fiyatlarında oluşturulan düzenlemenin sonrasında fiyatlarda düşüş yaşanması beklenirken bu kez de stok eksikliği yaşanıyor. Otomobil alabilmek isteyenler sıfıra yaklaşamazken ikinci el vasıtalar da el yakıyor. Sizler amacıyla derlediğimiz bu listede ideal fiyatlı vasıtaları bulabilirsiniz. Gümrükten ve ihale yolu ile araç satın almak fazlası kişinin merak ettiği bir konu haline gelmiş durumda. Ülkemizde ÖTV ve MTV vergileriyle eş güdümlü döviz fiyatlarının da artması sonucu otomobil fiyatları resmen yükselmişti. İkinci el fiyatları sıfır kilometre araçları geçtiği şu dönemde Bu nedenle de Türk İnsanı daha iyi araçlara binebilmek suretiyle farklı yolları denemeye başladı.

    Model: Opel Vectrai 2004

    Fiyat: 54.000

    Model: Audi A6, 2004

    Fiyat: 150.000

        Model: Mitsubishi Galant, 1998

        Fiyat: 39.000

        Model: Renault MEGANE SCENIC, 2004

        Fiyat: 71.500


        Model: Kia SORENTO, 2004

        Fiyat: 101.250

            Model: Citroën BERLINGO, 2001

            Fiyat: 41.250

            Model: Fiat Punto, 2005

            Fiyat: 46.500

            Gümrükten ve ihale yolu ile vasıta satın alabilmek çoğu bireyin merak ettiği bir husus durumuna gelmiş durumda. Ülkemizde ÖTV ve MTV vergileriyle birlikte döviz fiyatlarının da yükselmesi neticesi otomobil fiyatları adeta tavan yaptı .ikinci el fiyatları sıfır kilometre vasıtaları geçtiği şu dönemde Bu amaçla de Türk İnsanı daha iyi vasıtalara binebilmek amacıyla değişik yolları denemeye başladı. Bu yollardan bir tanesi de Gürcistan'dan vasıta alabilmek gibi görünüyordu fakat "Gürcistan'dan meşru bir şekilde araba getirmek olası mü?" bu yolun meşru olarak imkansıza yakın.

            Diğer taraftan Gürcistan'dan vasıta getirmenin tersi olarak, tamamıyla devlet doğrultusundan yani T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen E-İhale sistemi mevcut.

            Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle haciz eklenilen otomobiller kamyonetler cipler motosikletler ve bir çok taşınır taşınmazlar yarı fiyatına icra daireleri doğrultusundan satılıyor. Otomobil fiyatlarının yükseldiği dönemde ucuza vasıta sahibi olmanın bir tekniği bulunuyor. Herhangi bir borcun ödenmemesinden kaynaklı haciz eklenilen vasıtalar değerlerinin nerdeyse yarısına yeni sahiplerini arıyor.

                İcradan Araba ya da Taşınmaz Alma Şartları

                İcralık vasıtaların belli şartlar tarafında alınacağı söyleyebiliriz. Öncelik ile icra yolu ile vasıta ya da taşınmaz alabilmek isteniyorsanız, izlenecek yollar belli. Yapılacak işlemlerde prosedüründe ilk işlem, tespit edilen şartlara uyum sağlamaktır. 18 yaş sınırı bu şartlardan en önemlisidir. Bunun yanı sıra T.C vatandaşı olmak, bireylerin ihale teminatları vermesi ve katılım formu doldurması şartlar arasındadır. Bu şartların sağlanması halinde icradan araba ya da taşınmaz alım prosedürü yapılabilecektir.

                İcradan araba almadan evvelce yapmamız gerekenler

                İcradan vasıta almadan evvelce E-uyap'dan aracın hangi yeddi emin deposunda olduğunu öğrenmelisiniz. İhaleye gireceğiniz vasıta uzun süreden beri depo 'da yattığı amacıyla esasen bir masrafı mutlaka olacaktır ancak ihaleye girmeden aracı denetim edip eksik parçaları lastiği vs. olup olmadığını denetim etmelisiniz zira sitedeki açıklama evresinde yazandan daha çok eksikler çıkabiliyor.

                İhale başlangıç fiyatı nedir?

                İhalenin tespit edilen açılış fiyatı aracın muhammen bedelinin %75'i dir. (yüzde yetmiş beş)Teklif edilen dşayet şayet bunun altında olur ya da hiç alıcı çıkmazsa alakalı vasıta 1 inci artırma tarihinden başlayarak 7 nci günün sonucunda 2 nci kez satışa çıkarılır. Bu ikinci arttırmada verdiği bedel ne olursa olsun satış yapılır. (2 nci satışta öneri edilen dşayet aracın 2 nci el fiyatının çok altında ve verdiği önerilerin hiçbirisi ideal görülmez ise satış gerçekleştirilmez ve vasıta pazarlıkla satışa kalır.)
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                Haberler Ekonomi Bu otomobiller 45.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinizi yakmıyor! Araç almak için servet dökmeyin!
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