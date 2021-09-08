Bu otomobiller 45.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinizi yakmıyor! Araç almak için servet dökmeyin!

Gümrükten ve ihale yolu ile vasıta satın alabilmek çoğu bireyin merak ettiği bir husus durumuna gelmiş durumda. Ülkemizde ÖTV ve MTV vergileriyle birlikte döviz fiyatlarının da yükselmesi neticesi otomobil fiyatları adeta tavan yaptı .ikinci el fiyatları sıfır kilometre vasıtaları geçtiği şu dönemde Bu amaçla de Türk İnsanı daha iyi vasıtalara binebilmek amacıyla değişik yolları denemeye başladı. Bu yollardan bir tanesi de Gürcistan'dan vasıta alabilmek gibi görünüyordu fakat "Gürcistan'dan meşru bir şekilde araba getirmek olası mü?" bu yolun meşru olarak imkansıza yakın.

Diğer taraftan Gürcistan'dan vasıta getirmenin tersi olarak, tamamıyla devlet doğrultusundan yani T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen E-İhale sistemi mevcut.

Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle haciz eklenilen otomobiller kamyonetler cipler motosikletler ve bir çok taşınır taşınmazlar yarı fiyatına icra daireleri doğrultusundan satılıyor. Otomobil fiyatlarının yükseldiği dönemde ucuza vasıta sahibi olmanın bir tekniği bulunuyor. Herhangi bir borcun ödenmemesinden kaynaklı haciz eklenilen vasıtalar değerlerinin nerdeyse yarısına yeni sahiplerini arıyor.