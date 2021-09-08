Bu otomobiller 45.000 TL'den başlayan fiyatlarıyla cebinizi yakmıyor! Araç almak için servet dökmeyin!

ÖTV matrah fiyatlarında oluşturulan düzenlemenin sonrasında fiyatlarda düşüş yaşanması beklenirken bu kez de stok eksikliği yaşanıyor. Otomobil alabilmek isteyenler sıfıra yaklaşamazken ikinci el vasıtalar da el yakıyor. Sizler amacıyla derlediğimiz bu listede ideal fiyatlı vasıtaları bulabilirsiniz. Gümrükten ve ihale yolu ile araç satın almak fazlası kişinin merak ettiği bir konu haline gelmiş durumda. Ülkemizde ÖTV ve MTV vergileriyle eş güdümlü döviz fiyatlarının da artması sonucu otomobil fiyatları resmen yükselmişti. İkinci el fiyatları sıfır kilometre araçları geçtiği şu dönemde Bu nedenle de Türk İnsanı daha iyi araçlara binebilmek suretiyle farklı yolları denemeye başladı.
Model: Opel Vectrai 2004
Fiyat: 54.000
Model: Audi A6, 2004
Fiyat: 150.000