Bir dönümden 50 bin lira kazanıyor! Ejder meyvesini Mersin'den ABD askerlerine gönderiyor

Türkiye'de ilk defa 2014 yılında ekimi yapılan ejder meyvesi, en çok para kazandıran alternatif ürün oldu. Bahçede tanesi 30 liraya kadar satılan meyve, bir dönümden yaklaşık 40 bin lira kazanç sağlıyor.

"3 YILDIR HASADINI YAPIYORUZ ÇOK MUTLUYUZ"

Erdemli'nin Tömük Mahallesi'nde domates serasını ejder meyvesi serasına çeviren Bahire Timurtaş (45), "4 yıl önce domates seramız vardı ve gelirimiz çok düşüktü.