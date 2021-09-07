Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? Bitcoin neden düşüyor son dakika? 8 Eylül kripto paralar ve coinler neden düşüyor?

ETHEREUM VE SOLANA DA DÜŞTÜ

Kripto para piyasasının öncü coinlerinden Ethereum ve Solana da düşüşten nasibini aldı. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 160 bin dolara kadar yükseldi.

Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir" mesajı vermişti.