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    • Ekonomi
    • 08.09.2021 09:14
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    • 08.09.2021 09:14
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    Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? Bitcoin neden düşüyor son dakika? 8 Eylül kripto paralar ve coinler neden düşüyor?

    Bitcoin neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugün El Salvador'da Vitcoin ilk kez resmi para birimi oldu. Sabah 52.6000 dolara ulaşan Bitcoin, bir anda düşmeye başladı. Peki, Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? Kripto paralar ve coinler neden düşüyor? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor son dakika?

    Bitcoin neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugün El Salvador'da Bitcoin ilk kez resmi para birimi oldu. Sabah 52.6000 dolara ulaşan Bitcoin, bir anda düşmeye başladı. Öğleden sonra 51.300 dolara kadar çakılan BTC, son saatlerde büyük bir düşüşe geçti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? Kripto paralar ve coinler neden düşüyor?' Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar!

    BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

    Kripto parası piyasasında adeta çöküş yaşanıyor. Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 düşerek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte altcoinlerde de ciddi düşüş görüldü. Bitcoin 18.15 itibarıyla 45 bin 500 seviyelerinde seyrediyor.

    Kripto para piyasasında yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcılar düşüşün neden gerçekleştiğini anlamaya çalışıyor.

    Bitcoin Temmuz ayından bu yana yükseliş trendindeydi ve 53 bin seviyesine kadar ulaşmıştı.

    Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

    ETHEREUM VE SOLANA DA DÜŞTÜ

    Kripto para piyasasının öncü coinlerinden Ethereum ve Solana da düşüşten nasibini aldı. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 160 bin dolara kadar yükseldi.

    Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir" mesajı vermişti.

        TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

        Kripto para borsasındaki dalgalanmanın ardından analist Yusuf Topçu,

        Kripto piyasasındaki düşüşü değerlendiren Topçu'nın mesajları şöyle;

        Hürriyet'in haberine göre, kripto para piyasalarında 7 Eylül 2021 tarihi bir dönüm noktası olabilir mi sorusu yatırımcıların aklında dönüp duruyor. 4 yılda bir gelen ayı piyasası beklentisi bu 2021 yılının bahar aylarında tekrarlanmış, en büyük gösterge kripto para Bitcoin $64.000 seviyelerinden $28.000'lere kadar gerilemişti. Temmuz ayında dipten dönüş hareketine başlayan BTC'de $52.000'e kadar %90'a yaklaşan bir yükseliş, alternatif coin olarak adlandırılan birçok kripto parada ise çok daha yüksek oranda, hız kesmeyen bir yükseliş yaşanmıştı. Yılın son çeyreğinde bugün takip edilen sert satışlarla Bitcoin akşam saatlerinde $42.800 seviyesi görüldü. BTC fiyatı akşam saatlerinde $46.000-$47.000 ardından fiyatlanıyor.

        3 aydır yaşanan artışla kıyaslandığında getirilerin yalnızca bir kısmı geri verilmiş durumda. Dolayısıyla asıl soru işareti majör denilebilecek bir haber akışı olmaksızın yaşanan bu sert satışın devam edip etmeyeceği. Burada da gözler her zamanki gibi Fed toplantılarında olacak. 2023'ten önce faiz artırmamasına kesin gözüyle bakılan bir Fed politikası olan bir konjönktürde kripto para piyasalarında kesintisiz devam edecek bir ayı piyasası beklentisi çok gerçekçi olmayabilir. 12 yılı deviren Bitcoin'in de tarihinde kısa süreli birçok hezimet sonrasında tekrardan güçlenerek yoluna devam ettiğine şahit olduk.

        Küresel ölçekte enflasyon teması tüm ürünlerde devam ediyor. Yalnızca finansal piyasalarda değil ABD konut fiyatları gibi önemli birçok varlığın fiyatlarında rekor seviyeler yenileniyor. Tüm ürünlerin fiyatlaması enflasyon fiyatlaması desek çok da yanlış olmaz.

        Dolayısıyla köklü ve ani bir Fed politikası değişikliği, veya son dönemde defalarca tekrar edilen 'geçici' enflasyonun gerçekten hızlı bir şekilde geçtiğine şahit olmadan kripto paraların uzun süreli ve kalıcı düşüşler yaşamasını beklerken iki değil üç kere düşünmek gerekebilir.

        TARİHİ GÜN!

        Bugün Bitcoin ve kripto paralar için tarihi bir gün. Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi sıfatını kazanıyor. Bugün itibarıyla El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlıyor.

        El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD Doları'nın yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı.

        Söz konusu yasa bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

        OTURMA İZNİ VERİYOR

        Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

        Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

        Bukele, dün yaptığı açıklamada süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

        GÜVENİ ARTIRABİLİR

        Yaklaşık 6.5 milyonluk nüfusa ve 26 milyar dolarlık ekonomiye sahip El Salvador'un günlük işlem hacmi 50 milyar dolar civarında olan Bitcoin'in fiyatını teknik olarak çok etkilememesi bekleniyor. Ancak kripto paranın resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması ve bu testin başarılı olması, orta vadede Bitcoin'e güveni artırabilir.

        Bu sebeple El Salvador'un bu adımı Bitcoin ve tüm kripto paralar için önem arz ediyor.

            52.000 DOLARI AŞTI

            Bitcoin bu tarihi günün sabahında 52.600 doları gördü. Öğleden sonra 51.300 dolara geriledi. Yukarıda belirtildiği gibi El Salvador kaynaklı bir talep patlaması yaşanması pek mümkün değil. Ancak Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor.
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