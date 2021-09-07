Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? Bitcoin neden düşüyor son dakika? 8 Eylül kripto paralar ve coinler neden düşüyor?

Bitcoin neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bugün El Salvador'da Bitcoin ilk kez resmi para birimi oldu. Sabah 52.6000 dolara ulaşan Bitcoin, bir anda düşmeye başladı. Öğleden sonra 51.300 dolara kadar çakılan BTC, son saatlerde büyük bir düşüşe geçti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Bitcoin neden düştü, BTC kaç TL oldu? Kripto paralar ve coinler neden düşüyor?' Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar!
BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?
Kripto parası piyasasında adeta çöküş yaşanıyor. Bitcoin dakikalar içinde yüzde 17 düşerek 43 bin dolar seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte altcoinlerde de ciddi düşüş görüldü. Bitcoin 18.15 itibarıyla 45 bin 500 seviyelerinde seyrediyor.
Kripto para piyasasında yaşanan bu dalgalanma, sosyal medyayı da karıştırdı. Yatırımcılar düşüşün neden gerçekleştiğini anlamaya çalışıyor.
Bitcoin Temmuz ayından bu yana yükseliş trendindeydi ve 53 bin seviyesine kadar ulaşmıştı.
Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.
ETHEREUM VE SOLANA DA DÜŞTÜ
Kripto para piyasasının öncü coinlerinden Ethereum ve Solana da düşüşten nasibini aldı. 4 bin dolar seviyelerine kadar yükselen Ethereum, 3 bin dolara kadar düştü. Ayrıca son 2 ayda 30 bin seviyesinden 195 bin dolar seviyesine çıkan Solana da 130 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoinin düşüşünün duraklamasının ardından Solana 160 bin dolara kadar yükseldi.
Son olarak Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul etti. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler cezalandırılacak. 3 Bitcoin yatırım yapan yabancılara ise oturma izni verilecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bitcoin'i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, "Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir" mesajı vermişti.