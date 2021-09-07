1 Ekim'de TBMM'de! Market ve AVM'lerde yeni dönem! Artık yasak!

AVM TASLAĞI

Taslağa göre 100 binden fazla nüfusa sahip ilçelerde en fazla 20 bin metrekare brüt kiralanabilir alan düşecek şekilde AVM açılabilecek. Bir AVM'nin herhangi bir AVM ile arasında kapıdan kapıya en az 5 bin metre mesafe olacak.