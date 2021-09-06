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    • Ekonomi
    • 06.09.2021 09:05
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    • 06.09.2021 09:05
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    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 ANLIK CANLI altın fiyatları!

    Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalı seyir yatırımcılar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cuma günü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 487,00 liradan tamamlamıştı. Bu kapsamda alış satış fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Eylül 2021 anlık altın fiyatları

    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 ANLIK CANLI altın fiyatları!

    Halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 482 bin 500 lirayı, en yüksek ise 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 485 bin 100 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Eylül 2021 anlık altın fiyatları!

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 487,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 789,00 lira, Cumhuriyet altını 3.229,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 487,00 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 485 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya çıktı.

        Altın piyasasında, en düşük 482 bin 500 lirayı, en yüksek ise 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 485 bin 100 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 626 milyon 972 bin 649,45 lira, işlem miktarı ise 1.297,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 643 milyon 769 bin 914,86 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

            Analistler, yatırımcıların ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere odaklandığını kaydederek, rapordaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

            Bugün ayrıca küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin gündemin odağında olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 ANLIK CANLI altın fiyatları!
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