22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 ANLIK CANLI altın fiyatları!

Halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 482 bin 500 lirayı, en yüksek ise 485 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 yükselişle 485 bin 100 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Eylül 2021 anlık altın fiyatları!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 487,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 789,00 lira, Cumhuriyet altını 3.229,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 487,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 485 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya çıktı.