Gelir belgesiz 10.000 TL veriliyor! Bundan iyisi can sağlığı! İşte o bankalar ve kredi kampanyaları…

Enpara.com ve bankalar doğrultusundan vatandaşa özel gelir belgesi beyan etmeden 10 bin liraya kadar kredi fırsatı. Bankalar son dönemde kişilerin yaşamış oldukları nakdi gereksinim sıkıntılarını karşılamak amacıyla ideal faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Memur, sigortalı işçi, emekli, faiz geliri, kira geliri, ek gelir devamlı gelire sahip vatandaşlar için bankalar detaylı kredi paketleri hazırlayarak müşterilerine sunuyor. Lakin belgelendirebileceğiniz bir gelir belgesine sahip olmadığınızda ve kredi çekmek istediğinizde bankalar sizde ekstra birtakım taleplerde bulunuyor. Peki gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileri? Hangi şartlarda gelir belgesiz kredi veriyor. İşte detaylar...
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10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME