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    • Ekonomi
    • 07.09.2021 08:42
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    • 07.09.2021 08:42
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    Gelir belgesiz 10.000 TL veriliyor! Bundan iyisi can sağlığı! İşte o bankalar ve kredi kampanyaları…

    Tek tek açıklandı. Anında 10.000 TL veriliyor. Bankalar doğrultusundan vatandaşa özel kazanç evrakı beyan etmeden 10 bin liraya kadar kredi fırsatı. Bankalar son yarıyılda kişilerin yaşamış oldukları nakdi gerek sıkıntılarını karşılamak amacıyla ideal faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Bankaların aramış bulunduğu koşulları taşıyan vatandaşlar ideal faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. Sizlerde bankaların fotoğrafı internet sitelerini ziyaret ederek kredi kampanyaları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bankalar gelir belgesi ve maaş bordrosu olmadan kredi çekmek isteyen vatandaşlardan ekstra taleplerde bulunuyor. Taleplerin yerine getirilmemesi durumunda ise kredi alabilme ihtimaliniz ise son derece düşüyor.

    Bundan iyisi can sağlığı! Gelir belgesiz 10.000 TL veriliyor!

    Enpara.com ve bankalar doğrultusundan vatandaşa özel gelir belgesi beyan etmeden 10 bin liraya kadar kredi fırsatı. Bankalar son dönemde kişilerin yaşamış oldukları nakdi gereksinim sıkıntılarını karşılamak amacıyla ideal faizli kredi fırsatı sunmaktadır. Memur, sigortalı işçi, emekli, faiz geliri, kira geliri, ek gelir devamlı gelire sahip vatandaşlar için bankalar detaylı kredi paketleri hazırlayarak müşterilerine sunuyor. Lakin belgelendirebileceğiniz bir gelir belgesine sahip olmadığınızda ve kredi çekmek istediğinizde bankalar sizde ekstra birtakım taleplerde bulunuyor. Peki gelir belgesiz kredi veren bankalar hangileri? Hangi şartlarda gelir belgesiz kredi veriyor. İşte detaylar...

    10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

    10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        Gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

        Bankalardan gelir belgesi olmadan kredi çekebilmek amacıyla ilk evvelce kredi notunuzun yeterli olması gerekir. Kredi notu 1500 ve üstünde olan bireylerin bankalardan, gelir belgesi göstermek mecburiyetinde kalmadan kredi alması mümkündür. Kredi notu ise daha evvelce almış olduğunuz kredilerin ve kredi kartının borçlarının derli toplu ödenmesi ile düzelir. Hem de bir bankada otomatik ödeme talimatlarınız varsa ve bunları her ay derli toplu olarak ödüyorsanız da kredi notunuz yüksek olacaktır. Bu sayede bankalardan gelir belgesiz kredi alma ihtimaliniz artar.

        Gelir belgesi olmadan kredi alabilmenin bir başka koşulu ise bankalarda vadeli mevduat hesaplarınızın olmasıdır. Eğer bir bankada vadeli mevduat hesaplarınız varsa, banka doğrultusundan itimat edilir şahıs statüsüne girersiniz ve kredinizi alabilirsiniz. Bunun beraberinde bankalardan sık sık para aktarımı yapıyorsanız, bankaların mobil bankacılık ve internet bankacılıklarını aktif olarak tüketiyorsanız ve daha daha eskiden alınmış olan kredilerinizi derli toplu olarak ödediyseniz, gelir belgesi göstermeden kredi alabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Gelir belgesiz 10.000 TL veriliyor! Bundan iyisi can sağlığı! İşte o bankalar ve kredi kampanyaları…
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