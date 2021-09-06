Devlet destekli ev kredisi şartları! Faizsiz 2021 Eylül ayı 86.000 TL hibe! Aylık 250 ila 2500 TL arasında değişen...

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda 86.000 TL hibe müjdesi vatandaşları mest etti. Devlet destekli ev kredisi, hiç evi olmayana devlet doğrultusundan sağlanan bir destektir. Daha evvelce ev almamış ya da ev kredisi kullanmamış vatandaşlara verdiği bu destek hibe olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla devlet destekli ev kredisi geri ödenmesi olmayan bir kredi destek türüdür. Genellikle evlenen çiftler, ev kredileri içeriğine son derece ilgi duymaktadır. Bu bağlamda bu destek türünden yeni evlenen ya da evlenecek olan çiftlerin de yararlanabilmesi sağlanmıştır.
İlk Defa Ev Alacaklara Devlet Destekli Kredi Nedir?
Ev alabilmek isteyenlerin esas bozukluğu ev kredi faizlerinin her geride bıraktığımız gün yükselerek devam etmesidir. Bu amaçla esas gereksinimlerdan biri olan barınma, devamlı ertelenen gereksinimler arasında yer alabilmektadır.
Bu alanda bozukluğu fark eden devlet, faizsiz ev kredisi desteği sağlayarak ev alabilmek isteyenlere destek olmayı amaçlamaktadır. Vatandaşları hem ev almaya hem de birikim yapmaya yönlendiren ev alma uygulaması, 86 bine kadar veren hibelerle desteklenmektedir.
İlk Defa Ev Alacaklara Devlet Destekli Kredi Ödemesi Ne Kadardır?
Devlet desteğinden yararlanmak isteyen bireylerin konut hesabından yararlanabilmesi amacıyla açılan hesap amacıylade derli toplu bir birikim gerçekleşiyor olması gerekir. Her bütçeye ideal tasarruf imkanı tanıyan konut hesabı, değişen miktarlarda birikim yapabilmeyi sağlamaktadır. Hem aylık hem de üç aylık birikim imkanı tanıyan konut hesabı aylık miktarlarda hesaplanmaktadır.
Bu bağlamda devlet destekli ev kredisi ödemesi miktarı aylık 250 ila 2500 TL arasında değişen tasarruf birikimleriyle sağlanmaktadır. Dolayısıyla üç aylık ödeme yapacak olan şahıslar, 750 ila 7500 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapacaktır.