Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! TOKİ'nin indirim kampanyasına başvuru ne zaman? Kimler yararlanacak?

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz." dedi.