5 ve 10 yıllık Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, DenizBank, TEB faiz oranları! 7 Eylül 2021 konut kredisi son dakika faiz oranları!

Hem özel bankalar hem de devlet bankaları şartları gerçekleştiren vatandaşlara kredi desteği sağlamaktadır. Pek çok kredi çeşidi bulunurken, haberimizde sizler amacıyla konut kredisi veren bankaların faiz oranlarını hesapladık. 5 ve 10 senelik ödeme planına göre değişen bu oranları ayrı ayrı olarak listede görebilirsiniz. Bu hesaplamada 150 bin TL'lik konut kredisinin 5 ve 10 senelik faiz oranlarını göreceksiniz. Konut kredisi gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir.
5 VE 10 YILLIK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Hem özel bankalar hem de devlet bankaları şartları sağlayan kişilere kredi desteği sağlamaktadır. Pek çok kredi çeşidi bulunurken, haberimizde sizler için konut kredisi veren bankaların faiz oranlarını hesapladık. 5 ve 10 yıllık ödeme planına göre değişen bu oranları ayrı ayrı olarak listede görebilirsiniz. Bu hesaplamada 150 bin TL'lik konut kredisinin 5 ve 10 yıllık faiz oranlarını göreceksiniz.
BANKALARIN 5 YILLIK KREDİ FAİZ ORANLARI
Türkiye İş bankası 5 yıllık konut kredisi faiz oranı
Faiz oranı: Yüzde 1.40 Aylık taksit 3721 TL Toplam ödeme: 224 bin 334 TL
Akbank 5 yıllık konut kredisi faiz oranı
Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit: 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 829 TL
Ziraat Bankası 5 yıllık konut kredisi faiz oranı
Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 658 TL