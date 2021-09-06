5 ve 10 yıllık Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, DenizBank, TEB faiz oranları! 7 Eylül 2021 konut kredisi son dakika faiz oranları!



Ev kredisi ile mortgage arasındaki fark nedir?



Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz "Mortgage" kavramı 2007 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde de uygulanmaya başladı. Çoğu kişinin önceliği de bir ev almak olunca kısa sürede büyük ilgi gördü. Peki mortgage kredisi ile nasıl ev sahibi olunur, ev kredisi ile mortgage arasındaki fark nedir, kısaca anlatmaya çalışalım.

Vade süresi farkı

Mortgage sistemi ile bilindik konut kredi arasındaki en önemli fark, geri ödeme süresi. Konut kredisi olarak verilen finansmanlarda şuan için en fazla 120 aya yani 10 yıla kadar vade sunulabiliyor. Ancak mortgage sisteminde bu vadenin 30 yıla kadar uzayabildiğini biliyoruz.

Faizler arasındaki fark

İki sistem, barındırdıkları faizlerle de birbirinden ayrılıyor. Konut kredilerine sabit faiz uygulanır ancak mortgage de bunu siz seçebiliyorsunuz. Yani istediğiniz taktirde değişken faiz opsiyonunu tercih edebiliyorsunuz.

Alacağınız finansmanın faizini değişken olarak seçtiğiniz taktirde ülkenin enflasyonuna göre faiz oranları da değişeceği için ödeyeceğiniz taksit tutarında güncellemeler olabiliyor.