6 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

6 Eylül evde bakım maaşı yatan illerin listesi yeni ayla birlikte sorgulanıyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belirli tarihleri arasında hesaplara yatırılan evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı. Peki, evde bakım aylığı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının Eylül ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;