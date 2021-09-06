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    Artan doğal afetler ile sigortanın önemi daha da arttı: Evinizi 200 TL'ye koruyun (Ekonomi haberleri)

    Son yıllarda artan doğal afetler ile sigortanın önemi daha da arttı. Konut sahipleri artık DASK'ın yanı sıra doğal afetler, hırsızlık, komşu kaynaklı hasarlar gibi her türlü riske karşı evlerini korumaya almak için konut sigortalarını tercih ediyor. Son yaşanan doğal afetlerin ardından sigortaya talep arttı.

    Evinizi 200 TL’ye koruyun

    Son yıllarda artan doğal afetler ile sigortanın önemi daha da arttı. Konut sahipleri artık DASK'ın yanı sıra doğal afetler, hırsızlık, komşu kaynaklı hasarlar gibi her türlü riske karşı evlerini korumaya almak için konut sigortalarını tercih ediyor. Son yaşanan doğal afetlerin ardından sigortaya talep arttı. Para dergisinin haberine göre; konut sigortası evin bulunduğu yere, kapsamına göre değişiyor. Yüksek teminat talep etmeyenlere sunulan ürünlerde yıllık primler 200 ile 450 lira arasında yoğunlaşıyor. Üstelik 8 taksite varan ödeme kolaylığı sunuluyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, "Poliçeler 200 liradan başlayan fiyatlar ile alınabiliyor. Talep edilen ek teminatlara göre primler değişebiliyor. Taksit isteyenlere vade farkı uygulanmıyor" dedi. Grupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emre Bayram da 100 metrekare bir evin ortalama sigorta bedelinin evin konumu, bedeli ve isteğe göre seçilen teminatlar çerçevesinde 400-500 lira seviyesinde olduğunu söyledi.

    TESK: YAPILANDIRMA YIL SONUNA UZATILSIN
    Türkiye     Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, borç yapılandırmanın uzatılmasını istedi. Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kalkmasının ve yapılandırma süresinin Eylül sonuna uzatılmasının esnafa nefes aldırdığını belirten Palandöken, "Yapılandırma başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatılmalı, taksit ödemeleri 2022 başında başlamalı" dedi.

    YUSUFELİ BARAJI'NDA GÖVDE TAMAM
    Dünyanın     en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşıldı. Türkiye'nin vizyon projesinde 4 milyonuncu metreküp gövde betonunun dökümünü Başkan Tayyip Erdoğan yapacak. Limak İnşaat Alt Yapı Genel Müdürü Mustafa Baştürk, günde 7 bin metreküp beton dökümü yaptıklarını belirterek, "Baraj gövde beton imalatları tamamlandı, Aralık'ta su tutmaya hazır hale gelecek" dedi.

        OTOMOBİLDE EN ÇOK SATILANLAR BELLİ OLDU
        Ağustos'ta         en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 191 ile Renault oldu. Renault'yu, 5 bin 936 ile Fiat ve 4 bin 206 ile de Hyundai izledi. Geçen ay 2 marka hariç tüm markalardan satış yapıldı. 1 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 7 Jaguar ve 12 Maserati satışı gerçekleştirildi.

        12 EUROYA ALTIN BUZ
        Gıda ve içecek sektörü, CNR Food İstanbul Fuarı'nda ticaret için bir araya geldi. Aralarında Hollanda, Fransa, Ukrayna, Rusya, Litvanya, Özbekistan ve Polonya'nın da bulunduğu 20'yi aşkın ülkeden 2 binin üzerinde markaya ve 2 bin 500'ün üzerinde satın almacıya ev sahipliği yapan fuar, milyar dolarlık ticaret anlaşmalarına sahne oldu. Fuarın en dikkat çeken ürünü ise 23.70 ayar altından üretilmiş buzlar oldu. Özellikle Ortadoğulu zenginlerin içeceklerde kullandıkları altın buzların tanesi 12 euro değerinde.

        AĞUSTOS REKORU
        Türkiye'nin ihracatının 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre; otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla dış satımını yüzde 57 artırarak 2.4 milyar dolarla toplam ihracattan yüzde 12.8 pay aldı. Yılın 8 ayında ihracatını, 2020 Ocak-Ağustos'a göre yüzde 29 artıran sektör, 18.8 milyar dolar dış satım gerçekleştirdi. Ağustos ayında en fazla ihracat yüzde 23 artış ve 311.2 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Binek otomobile olan dış talebin de artmasıyla tarihimizin en yüksek Ağustos ayı ihracatını gerçekleştirmiş olduk" dedi.
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        Haberler Ekonomi Artan doğal afetler ile sigortanın önemi daha da arttı: Evinizi 200 TL'ye koruyun (Ekonomi haberleri)
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