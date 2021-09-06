Artan doğal afetler ile sigortanın önemi daha da arttı: Evinizi 200 TL'ye koruyun (Ekonomi haberleri)

Son yıllarda artan doğal afetler ile sigortanın önemi daha da arttı. Konut sahipleri artık DASK'ın yanı sıra doğal afetler, hırsızlık, komşu kaynaklı hasarlar gibi her türlü riske karşı evlerini korumaya almak için konut sigortalarını tercih ediyor. Son yaşanan doğal afetlerin ardından sigortaya talep arttı. Para dergisinin haberine göre; konut sigortası evin bulunduğu yere, kapsamına göre değişiyor. Yüksek teminat talep etmeyenlere sunulan ürünlerde yıllık primler 200 ile 450 lira arasında yoğunlaşıyor. Üstelik 8 taksite varan ödeme kolaylığı sunuluyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, "Poliçeler 200 liradan başlayan fiyatlar ile alınabiliyor. Talep edilen ek teminatlara göre primler değişebiliyor. Taksit isteyenlere vade farkı uygulanmıyor" dedi. Grupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emre Bayram da 100 metrekare bir evin ortalama sigorta bedelinin evin konumu, bedeli ve isteğe göre seçilen teminatlar çerçevesinde 400-500 lira seviyesinde olduğunu söyledi.