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    • Ekonomi
    • 06.09.2021 08:55
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    • 06.09.2021 08:55
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    Hızlıca uçuşa geçecek! Bankalarda faizler mest etti! Birikiminizle kazancınıza kazanç eklemek için...

    Binlerce insan dişinden tırnağından artırdığı paraları biriktiriyor ve gelecekte kullanmak üzere değerlendiriyor. Para birikimi olanlar parasını risksiz yatırım yollarıyla değerlendirmek istiyor. Bankada parası olanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair verileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları Eylül ayıyla eş güdümlü değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler ilaveten 32 günlük mevduat faizi hesaplama prosedürü ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni ayla eş güdümlü müşteriler kazanmak isteyenler bankalar yeni tekliflerini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Bankalarda faizler mest etti! Birikiminizle kazancınıza kazanç eklemek için...

    Bankalarda faizler kanatlandı süratlice uçuşa geçecek! Elinde birikmiş parası olanlar mevduat hesapları açıyor. Bu ilgi çeken yönlerden birisi oluyor. Bu bağlamda mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim suretiyle hem de zor zamanlarda kullanabilmek amacıyla para biriktiriyor. Elindeki belirli oran birikimi değerlendirmek isteyenler 32, 33 ve 34 günlük mevduat faizi hesaplama prosedürü ile ilgili bütün verileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar amacıyla belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek hesaplama işlemlerini gerçekleştirmektedir.

    Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların faiz oranlarında son durum ne? İşte 50 bin liralık yatırıma kadar güncel faiz oranları...

    Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.25

    Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.25

    Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.60

    Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 17.00

        Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 18.50

        ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 18.50

        Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.50

        Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.50

        Anadolubank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.50

        Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 18.50

            ICBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 18.55

            Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 16.75

            Turkish Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.50

            Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 18.00

            TL Mevduat Faizleri Arttı, TL Kredi Faizleri Azaldı…

            Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 baz puan artışla %18,04 olurken… Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 baz puan artışla %18,04 olurken dolar mevduat faizi 8 baz puan azalışla %0,68 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan azalışla %0,24 oldu.

            TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 78 baz puan azalışla %20,72 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 8 baz puan azalışla %17,80; taşıt kredi faizleri 78 baz puan azalışla %20,70 ve ihtiyaç kredi faizleri 4 baz puan artışla %23,03 olarak gerçekleşti.

            Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 95 baz puan azalışla %2,33 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 46 baz puan artışla %3,02 oldu.

                Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %2,68 olurken Dolar ve Euro için sırasıyla %1,65 ve %2,78 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin yukarısında seyretmeye devam ediyor.

                2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB'nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girmiştir. Covid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırılmaya başlanmış ve TL faizlerde yukarı yönlü bir hareket olmuştur. TCMB, kurdan gelen baskıları hafifletmek ve ekonomi üzerinde döviz kurunun yarattığı daraltıcı etkiyi azaltmak amacı ile gösterge faizini artırmaktadır.
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                Haberler Ekonomi Hızlıca uçuşa geçecek! Bankalarda faizler mest etti! Birikiminizle kazancınıza kazanç eklemek için...
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