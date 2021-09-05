Hızlıca uçuşa geçecek! Bankalarda faizler mest etti! Birikiminizle kazancınıza kazanç eklemek için...

Bankalarda faizler kanatlandı süratlice uçuşa geçecek! Elinde birikmiş parası olanlar mevduat hesapları açıyor. Bu ilgi çeken yönlerden birisi oluyor. Bu bağlamda mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim suretiyle hem de zor zamanlarda kullanabilmek amacıyla para biriktiriyor. Elindeki belirli oran birikimi değerlendirmek isteyenler 32, 33 ve 34 günlük mevduat faizi hesaplama prosedürü ile ilgili bütün verileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar amacıyla belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek hesaplama işlemlerini gerçekleştirmektedir.
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 19.60
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ağustos Faiz Oranı yüzde 17.00