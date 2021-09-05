Köprüye son dokunuş

Bursa'da üretilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye bloğu Çanakkale'ye ulaştı.



Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bin 500 metrekarelik aydınlatılmış Türk bayrağı taşıyan son tabliye bloğunun ulaşmasıyla nakil işlemleri sonuçlanmış oldu.



Köprüde toplam 53 tabliye bulunuyor. Proje, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.



TÜRK BAYRAKLI TABLİYE GELDİ

Çanakkale Boğazı'nı ilk kez birleştirecek olan köprü dünyanın en uzun köprüsü olma özelliği taşıyor. Önceki gün getirilen Köprünün son tabliyelerinin üzerinde Türk bayrağının olması dikkat çekti.

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