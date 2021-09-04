Türkiye üretim üssü oldu! Yerli üretim dünyayı fethediyor

189 ÜLKEYE KLİMA...

Dünyada genelinde iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin üretimde güçlü olduğu iklimlendirme sanayii, 2021'in ocak-ağustos döneminde 189 farklı ülkeye 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yüzde 40 gibi rekor bir artış yakalandı. En çok ihracat yapılan ülke 452 milyon dolarla Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 305 milyon dolarla Birleşik Krallık, 221 milyon dolarla İtalya, 173 milyon dolarla Fransa ve 150 milyon dolarla Romanya takip etti.

HAZIR GİYİMDE ÜS OLDUK

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü sekiz ayda yüzde 24,7 artışla 12,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe "Avrupalı markalar artık yakın coğrafyalardan ürün istiyorlar. ABD'li markalardan da ülkemize artan ilgi var. Hatta ABD merkezli orta ve üst segmentte 40-50 marka Türkiye'de üretim yapmak için zemin yokluyor. Siparişlerde sorun yok. Firmalarımızın kapasiteleri yüzde 85'in üzerinde dolu. Bu yılı 19 milyar doların üzerinde bir ihracat ile kapatırız" dedi.